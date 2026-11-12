Cutremur la FCSB. Mihai Stoica pleacă, Mihai Pintilii se întoarce

Fost președinte al Consiliului de Administrație de la FCSB, Mihai Stoica (61 de ani) a postat un mesaj în ziua în care s-a despărțit de formația roș-albastră. Pe de altă parte, gruparea din Berceni a anunțat că Mihai Pintilii şi Costin Curelea vor face parte, începând de joi, din staff-ul tehnic al primei echipe.

Mihai Pintilii şi Costin Curelea vor face parte din staff-ul tehnic al fostei campioane Foto: FCSB

Rezultatele negative înregistrate în ultimul timp, precum și unele probleme interne au produs schimbări profunde la FCSB. Astfel, Mihai Stoica și-a luat la revedere printr-un mesaj lapidar postat pe contul său de Facebook: „Mulțumesc tuturor celor care mi-au fost alături în cariera începută în februarie 1992, în special lui Marius Stan, cel care m-a adus în fotbal și lui Gigi Becali, omul care mi-a oferit oportunitatea de a transforma un vis în realitate și care mi-a fost aproape în momentele grele ale vieții. Fără enumerarea performanțelor, fără accente melodramatice. As simple as that”.

Mihai Stoica a luat această decizie în condițiile în care rolul său la FCSB a fost limitat drastic.

Pe de altă parte, FCSB anunţă că Mihai Pintilii şi Costin Curelea vor face parte, începând de astăzi, din staff-ul tehnic al primei echipe.

Născut în 9 noiembrie 1984, la Iași, Mihai Pintilii a debutat în Liga I în 2006, la 22 de ani, pe când juca la Jiul Petroșani. A evoluat apoi la Internațional Curtea de Argeș (2009/2010) și Pandurii Tg. Jiu (2010-2012). În mai 2012, a fost transferat de Steaua București pentru suma de 850.000 de euro, Pandurii Târgu Jiu primindu-l și pe Mihai Răduț sub formă de împrumut.

Pentru formația bucureșteană, Mihai Pintilii a evoluat până în 2014. El a marcat pentru prima dată pentru Steaua în 2 martie 2013, reușind „o dublă” în fața celor de la Gaz Metan Mediaș. El a reușit alte 4 goluri în 52 de meciuri.

În 7 iunie 2014, Pintilii a semnat un contract pe trei ani cu Al-Hilal, cu care a ajuns până în finala Ligii Campionilor AFC, pierdută în fața australienilor de la Western Sydney Wanderers. Apoi, în 19 iunie 2015, s-a angajat pentru trei ani cu Hapoel Tel Aviv.

Pintilii a revenit la FCSB în 2016, bifând 72 de partide și 4 goluri. În 1 februarie 2020, și-a anunțat retragerea din activitate. Pintilii a fost secund la FCSB în perioada în care echipa a fost pregătită de Elias Charalambous, cei doi părăsind gruparea la 9 martie.

De asemenea, Costin Curelea a fost selecţioner al echipei U21, de unde a plecat la 29 octombrie. În altă ordine de idei, Lucian Filip şi Alin Stoica vor activa, în continuare, la nivelul Academiei FCSB, a anunţat clubul.