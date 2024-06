Poloneza Iga Swiatek, imbatabilă: a câştigat pentru a patra oară turneul de la Roland Garros

Poloneza Iga Swiatek, numărul unu mondial al tenisului feminin, a obţinut sâmbătă al patrulea său titlu în turneul de la Roland Garros, după o finală dezechilibrată împotriva italiencei Jasmine Paolini, locul 15 mondial, pe care a învins-o cu 6-2, 6-1.

Iga Swiatek, care a împlinit recent 23 de ani, a mai câştigat turneul de la Roland Garros, în 2020, 2022 şi 2023, şi are în palmares şi o victorie la US Open, în 2022. La ediţia din acest an a turneului din capitala Franţei, ea a fost în mare dificultate în turul al doilea în faţa japonezei Naomi Osaka, fost lider mondial, potrivit Agerpres.

În competiţiile de Mare Şlem, Jasmine Paolini, care are 28 de ani, atinsese până acum o singură dată optimile, la începutul acestui an, la Openul Australiei.

Pe zgura pariziană, ea nu trecuse niciodată de turul doi.

Iga Swiatek ocupă locul locul mondial la simplu feminin în clasamentul WTA, poziție pe care a ocupat-o timp de 103 săptămâni. Świątek este cvadruplă campioană la simplu la turnee majore, după ce a câștigat French Open 2020, 2022 și 2023 și US Open 2022. De asemenea, este prima jucătoare care reprezintă Polonia care a câștigat un titlu major la simplu. Swiatek a câștigat în total 21 de titluri la simplu, inclusiv finala WTA din 2023 și zece titluri WTA 1000.