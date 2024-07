Olandezul care a fost condamnat la închisoare după ce a violat o fată de 12 ani va concura la Jocurile Olimpice. „Am avut discuţii îndelungate”

Comitetul Internaţional Olimpic a anunţat, sâmbătă, că este mulţumit de explicaţiile oferite de echipa olimpică a Olandei cu privire la participarea la JO a unui sportiv condamnat în trecut pentru viol, precizând că acesta va concura conform planului.

Steven van de Velde, inclus luna trecută în echipa Ţărilor de Jos pentru Paris, a fost condamnat la patru ani de închisoare în Marea Britanie, în 2016, în urma violării unei fete de 12 ani, cu doi ani mai devreme, când avea 19 ani.

După ce şi-a ispăşit o parte din pedeapsă acolo, el a fost transferat în Ţările de Jos, iar sentinţa sa a intrat sub incidenţa normelor de drept olandez, potrivit news.ro.

Van de Velde concurează din nou la volei pe plajă din 2017 şi va fi în acţiune la Paris duminică, în faza preliminară masculină.

"A caracteriza situaţia ca fiind confortabilă şi fericită nu ar fi corect", a declarat purtătorul de cuvânt al CIO, Mark Adams, într-o conferinţă de presă, când a fost întrebat dacă CIO se simte confortabil cu situaţia în care Van de Velde concurează la Jocurile Olimpice. "Am spus clar că am avut discuţii îndelungate cu Comitetul Naţional Olimpic Olandez. O infracţiune a avut loc în urmă cu 10 ani, a avut loc o mare reabilitare şi a fost instituită o puternică procedură de protecţie", a spus el. "Sportivul nici măcar nu stă în sat. Considerăm că NOC şi-a explicat decizia. Confortabil şi fericit, caracterizaţi-l cum doriţi, dar declaraţia pe care ne-au dat-o este corectă şi vom continua cu situaţia aşa cum este ".

Echipa olandeză a luat măsuri pentru a atenua impactul participării lui Van de Velde, mutându-l la o cazare alternativă în Paris şi nu în satul sportivilor. De asemenea, i-a fost impusă interdicţia de a vorbi cu presa.

Selecţia sa a stârnit furia grupurilor pentru drepturile femeilor şi ale sportivilor, care au afirmat că decizia Ţărilor de Jos de a-l include pe Van de Velde trimite un mesaj greşit.

Procurorul Sandra Beck declarat instanței la momentul violului: „Fata descrie faptul că l-a întâlnit pe Steven Van de Velde pe Facebook, au vorbit în mod regulat prin intermediul acestuia și el a făcut-o să se simtă <specială>. Cu siguranță, ea a spus clar că era cu șapte ani mai tânără decât el. Această relație prin intermediul rețelelor de socializare a avut loc pe parcursul unei perioade de timp”.

Cei doi au început să vorbească zilnic pe Facebook, Snapchat și Skype. El a mers la ea în vizită. Școlărița i-a spus familiei că stă la o prietenă și s-a furișat afară pentru a încerca să rezerve un hotel cu adolescentul în vârstă de 19 ani la momentul respectiv.

Înainte de a se întoarce în Olanda, Van de Velde a sfătuit-o să ia pilula de a doua zi, deoarece nu folosiseră metode contraceptive.

Vizita la o clinică de planificare familială a alertat autoritățile, care au intervenit din cauza vârstei fragede a fetei.

Van de Velde a fost eliberat din închisoare în 2017, după ce a executat doar un an din sentința sa de patru ani.

„Vreau să corectez toate prostiile care s-au scris despre mine când am fost închis. Nu am citit nimic, intenționat, dar înțeleg că a fost destul de rău, că am fost catalogat ca un monstru sexual, ca un pedofil. Ceea ce nu sunt, chiar nu sunt. Toată lumea își poate face o părere despre mine, dar este corect să cunoască și versiunea mea a poveștii”, a declarat tânărul după eliberare.