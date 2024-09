O nouă veste cruntă: Toto Schillaci, golgheterul Coppei del Mondo 1990, internat în stare extrem de gravă

Fotbalul mondial a primit două lovituri devastatoare în ultima perioadă, antrenorii Christoph Daum și Sven Goran Eriksson stingându-se după ce au luptat cu cancerul. O nouă veste tulburătoare vine din Italia, unde Salvatore Schillaci, în vârstă de 59 de ani, este internat în stare gravă la un spital din Palermo.

Golgheterul Campionatului Mondial din 1990, coleg în atac cu Gianluca Vialli, decedat la începutul anului trecut, suferă de o tumoare rectală și a contactat și o pneumonie. Grav bolnav, el este internat la spitalul Civico, fiind permanent sub observație. Conform Il Messagerro, Toto Schillaci are o tumoare rectală (o parte a colonului este afectată), care a fost inițial stabilizată și apoi a devenit metastatică. În plus, el a contactat o pneumonie severă și în prezent urmează terapie cu oxigen cu debit mare.

Familia transmite că Toto Shillaci e în stare stabilă

"Având în vedere numeroasele apeluri de la multe posturi de știri și veștile proaste care circulă, vă informăm că iubitul nostru Toto este într-o stare stabilă și este monitorizat continuu de către o echipă de medici, zi și noapte. Fii puternic, Toto", a fost mesajul transmis de familia fostului atacant pe rețelele de socializare.

Salvatore Schillaci pe numele său real, dar cunoscut în toată lumea fotbalului ca Toto Schillaci, a fost un atacant de clasă, care a atins apogeul carierei la Campionatul Mondial din 1990, găzduit de Italia. Legitimat pe atunci la Juventus, el a marcat 6 goluri la Copa del Mondo, fiind numit de fanii naționalei azzure ”Salvatore della Patria”. Ultima reușită a fost semnată în finala mică, unde Italia s-a impus cu 2-1 contra Angliei.