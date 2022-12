Mondialul, vehicul de promovare pentru Islam: „Câte neveste pot să am?“ VIDEO REPORTAJ

Qatar a pus pe masă aproape 230 de miliarde de dolari pentru Mondialul din 2022 și e clar că această investiție e imposibil de recuperat prin încasările generate de turneul final.

Așadar, apare o întrebare logică: de ce micuțul stat din Golful Persic, cu doar 900.000 – 1.000.000 de qatarezi get-beget, și-a făcut această ambiție de a găzdui un eveniment colosal? Și ca să ne dăm seama ce înseamnă efortul qatarezilor, e suficient să precizăm că, pentru a organiza următoarea ediție a Mondialului, cea din 2026, trei țări și-au unit forțele: Canada, Mexic și Statele Unite ale Americii.

Qatar, în schimb, a ținut să-și „flexeze mușchii“. Atât în fața planetei, cât și în contul unei rivalități cu alte țări arabe din Orientul Mijlociu. Pentru că e clar: în această perioadă, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită sau Kuweit se uită cu jind spre Doha, văzând cum acest oraș a devenit epicentrul lumii fotbalului.

Așadar, câștigul la capitolul de imagine e garantat pentru Qatar și constituie, probabil, adevăratul motiv pentru care Emirul a pus banii pe masă. Odată cu startul turneului însă, localnicii au ținut să se folosească de Mondial și pentru alte scopuri. Mai ales că vorbim despre cea mai bună „vitrină“ disponibilă, la ora actuală, la scară globală.

„Detergent“ pentru niște „pete“ urât mirositoare

Până să impresioneze printr-o organizare impecabilă a Mondialului de până acum, Qatar a primit niște lovituri dure. Pentru că imaginea CM 2022 a fost „pătată“ de ce au pățit muncitorii care au ridicat stadioanele Mondialului – numărul morților e de peste 6.000, potrivit unor estimări – iar interzicerea homosexualității și consumului de alcool au fost puse în cârca islamului.

Pentru a mai repara lucrurile, măcar în ceea ce privește religia dominantă din această zonă a lumii, qatarezii au înființat un stand în inima orașului Doha. Acesta e plasat strategic lângă Souq Waqif, pe unde trec, inevitabil, toți turiștii care sunt aici pentru CM 2022. Doar că, în ciuda faptului că beneficiază de o locație în care aglomerația devine, uneori, sufocantă, la standul pe care scrie „Explorând Islamul“ cam bate vântul! Prin comparație, la doi pași, lumea se calcă în picioare, efectiv, la un alt stand, magazinul oficial FIFA, unde se vând produse cu însemnele Mondialului.

Acreditarea trezește suspiciuni, brățara aduce relaxarea

La ora prânzului, pe o temperatură caniculară, cum e în București la final de iulie sau început de august, am pășit în acest stand pe care sunt inscripționate niște citate ale profetului Mahomed: „Iubește pentru omenire ceea ce iubești pentru tine“ și „A zâmbi e un act de caritate“.

Toate bune și frumoase până când cei doi indivizi aflați în interior au văzut acreditarea de ziarist la gât. Limbajul lor nonverbal, la auzul primelor întrebări, a trădat neliniște, îngrijorare. Genul de reacție pe care o resimți din plin, când unui om îi e frică de faptul că răspunsurile sale pot fi interpretate în mod nedorit sau răstălmăcite. Atmosfera s-a mai detensionat un pic, când responsabilii standului au văzut brățara cu Iranul și au primit confirmarea că au de-a face cu un musulman.

„Într-adevăr, e gol pe la noi acum, dar se mai aglomerează spre seară. Vin oameni curioși să vadă ce înseamnă Islamul. Le oferim răspunsuri despre istoria religiei noastre, pilonii ei. Și, dacă își doresc mai multe informații, le oferim aceste broșuri pe care le vezi aici“, îmi spune unul dintre cei doi indivizi, nici unul qatarez, amândoi făcând parte din „armata“ de voluntari sosită, la Doha, cu ocazia Mondialului.

Când sunt întrebați, în glumă, dacă cineva s-a convertit până acum la Islam pe loc, convins de ce a văzut la acest stand, băieții nu văd partea amuzantă a întrebării și răspund, scurt, pe un ton sec: „Nu“.

Iar la câți vizitatori am văzut în jurul locației și în următoarele zile în care am trecut pe aici, șansele ca acest lucru să se întâmple până la finalul turneului țin de domeniul SF-ului.

1,9

miliarde de musulmani sunt pe lume, potrivit ultimelor estimări din 2020. Ceea ce înseamnă că 25 la sută din populația planetei crede în islam.

Întrebările din moschee: „Câte neveste pot să am?“

Promovarea islamului nu se rezumă la standul amenajat în zona Souq Waqif. Și în ultraluxosul cartier „Pearl“ din Doha, e în desfășurare o campanie de familiarizare a turiștilor Mondialului cu această religie. Iar oamenii sunt poftiți în interiorul unei moschee, unde primesc ceaiuri orientale și curmale. Un cuplu de canadieni a explicat scopul vizitei în această locație: „Trebuie să recunoaștem că am venit aici, având niște idei preconcepute despre islam. Poate că unele dintre ele se vor schimba acum, după ce am văzut aici“. Ce-i drept, poate că cei doi canadieni au vrut doar să fie politicoși, prin reacția lor. În schimb, un argentinian, luat în primire de o fată din Palestina, a fost direct cu prima sa întrebare: „Câte neveste pot să am, potrivit religiei islamice?“.

Un alt voluntar, Ziyad Fatih, sirian, a povestit și el ce fel de întrebări primește din partea curioșilor care vin în moschee: „Mulți sunt interesați de codul vestimentar pentru femei, de drepturile lor în religia noastră. Am fost întrebat, de asemenea, dacă femeile sunt considerate inferioare, în această parte a lumii. Bineînțeles, le-am explicat oamenilor că nu e așa. Că în islam se pune mare accent pe respectul între oameni, indiferent de religia lor. Și le-am zis că islamul nu-și propune ca oamenilor să le fie impusă această religie cu forța. Iar noi, musulmanii, considerăm omenirea o mare familie, fără să ținem cont de religia celorlalți“.

