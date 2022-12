Strâmbăm din nas la cel mai bine organizat Mondial din istorie: Cum evaluează un român munca arabilor VIDEO

Mondialul din Qatar s-a redus pentru unii la două aspecte, ambele negative. Șpăgi oferite la cel mai înalt nivel pentru obținerea dreptului de organizare și condițiile inumane la care au fost supuși muncitorii care au construit infrastructura turneului final.

Ambele probleme sunt reale și extrem de grave. Doar că despre ele se discută de un deceniu, de când Qatar a fost anunțată drept gazda CM 2022. Și cum tot ce e mult strică, e nedrept ca această ediție a Mondialului să fie redusă la aceste două subiecte controversate. Din păcate, exact asta se întâmplă în marea majoritatea a relatărilor, inclusiv acum, când competiția se apropie de final.

Și, totuși, cine a avut șansa de a asista la Cupa Mondială de la fața locului, după ce a fost prezent și la alte ediții ale întrecerii, s-a convins că în Qatar are loc cel mai bine organizat turneu final din istorie! Poate doar CM 2006 din Germania se poate compara cu ce vedem acum, la Doha, nemții fiind, la rândul lor, experți în materie de organizare.

Răsfăț din momentul în care pui piciorul pe stradă

Faptul că Mondialul a decurs, nu fără probleme majore până acum, ci a fost de-a dreptul ireproșabil, se datorează, într-o mare măsură, unor oameni despre care s-a scris prea puțin în mass-media. Vorbim despre cei care formează „armata“ de voluntari. Și, ca să ne dăm seama despre ce vorbim aici, e suficient să pomenim cifrele furnizate de FIFA: 20.000 de voluntari, proveniți din 150 de țări au fost recrutați de organizatori pentru Cupa Mondială din Qatar!

Datorită acestor oameni, fie că ești jurnalist, suporter sau VIP, ești, pur și simplu, răsfățat din momentul în care pui piciorul în afara camerei tale de hotel. E suficient doar să se vadă din privirea ta că ai nevoie de ajutor sau că ești în căutarea unui indicator. Pentru că, imediat, ești preluat de un voluntar, în condițiile în care acești oameni sunt peste tot! În primele zile, înainte de startul turneului și sosirea suporterilor în număr mare, voluntarii stăteau chiar singuri pe niște străzi goale din centrul Doha! Apoi, odată cu aglomerarea orașului, aceștia și-au intrat în rol.

Cu siguranță, mulți dintre cei care au trecut prin Doha, în ultimele săptămâni, își vor aduce aminte și peste ani de o indicație primită, în mod repetat, pe străzile din acest oraș: „Metro this way!“. Pentru că, la fiecare pas, sunt voluntari care se ocupă doar cu treaba aceasta, de a-ți arăta drumul cel mai scurt spre stația de metrou!

Siguranța vizitatorilor, obsesia organizatorilor

Pare șocant pentru un om venit din România, obișnuit cu nepăsarea și cu lipsa de respect, ce-i drept nu peste tot, însă în multe locuri, dar în Qatar oamenii au transformat preocuparea lor pentru o organizare perfectă într-o obsesie!

Uneori, această grijă excesivă naște situații amuzante. E suficient să încerci să alergi după metrou, când s-a făcut deja anunțul cu închiderea ușilor. Imediat, un voluntar se va arunca, disperat, în fața ta: „Vă rog! Nu alergați! E pentru siguranța dumneavoastră. Următorul metrou vine în 2 minute“.

În Rusia, voluntarii nu vorbeau... engleză!

Această desfășurare de forțe, la Doha, cu ocazia Mondialului, e cu atât mai impresionantă, când faci comparația cu alte evenimente majore din ultimii ani. Pentru că, la fiecare întrecere de acest nivel, există mii de voluntari. Totuși, nu mereu aceștia au fost la fel de bine instruiți ca cei din Qatar.

Spre exemplu, la Jocurile Olimpice de Iarnă, găzduite de Soci, în 2014, voluntarii erau la fel de ambabili și bine intenționați. Doar că exista o barieră lingvistică, pentru simplul motiv că unii dintre ei nu erau vorbitori de limba engleză! În Qatar, nu doar că toți vorbesc engleza, dar au fost recrutați voluntari care stăpânesc și alte limbi, spaniolă, portugheză, persană sau japoneză, de pildă, tocmai pentru situații în care un vizitator nu știe engleză.

Patronul de la Sepsi, impresii mixte din Qatar

Cu ocazia CM 2022, Laszlo Dioszegi, finanțatorul clubului Sepsi Sfântu Gheorghe, s-a deplasat în Qatar pentru a vedea mai multe meciuri. Potrivit Orange Sport, omul de afaceri a rămas cu impresii mixte, bune și rele, după această vizită la Doha.

„Oamenii sunt foarte drăguţi acolo şi sunt atât de mulţi voluntari care îţi spun unde e metroul şi unde sunt taxiurile. Sunt voluntari aproape din metru în metru, deci se vede că vor să fie un Campionat Mondial organizat 100% cum trebuie. Sunt sute de autobuze care transportă suporterii şi înainte, dar şi după meci, iar în momentul de faţă totul e gratuit“, a povestit Dioszegi. Acesta a continuat, enumerând și minusurile Mondialului, în viziunea sa.

„Afară sunt 35 de grade şi, când am intrat pe stadion, erau 20 de grade. Dar nu asta era problema, ci că aerul condiţionat era sub scaun! Nu sunt singurul care a răcit, eu cred că foarte mulţi au răcit acolo, în Qatar. E un paradox să răceşti la 35 de grade, dar asta e. În rest, stadioanele nu erau chiar de cinci stele. Pe dinafară, arătau bine, dar înăuntru nu prea. Nici scaunele nu erau foarte comode. De pildă, stadionul de la Craiova le bate pe cele la care am fost eu în Qatar“, a continuat Dioszegi.

Acesta s-a arătat nemulțumit și de condițiile de cazare: „Am văzut că erau hoteluri de 2.000 sau 5.000 de euro pe noapte, dar nu voiam să ne dăm mari şi am stat la acela unde am găsit la 400 de euro pe noapte, cam 200 de euro de persoană. Am stat la un hotel de patru stele, hotelul de afară arăta frumos, dar înăuntru erau probleme, nu era potrivit aşteptărilor pe care le-am avut. Să nu spun că era murdărie și era cam uzat acel hotel. Baia şi camera nu erau de o curăţenie așa cum suntem obişnuiţi aici, în România. Dacă te duci la noi la un hotel de patru stele, e o curăţenie exemplară“.

AȘA EȘTI ÎNTÂMPINAT DE VOLUNTARI PE DRUMUL SPRE STADIOANELE DIN QATAR

Mondialul din Qatar, fazele eliminatorii

Optimi

Olanda – SUA 3-1

Argentina – Australia 2-1

Franța – Polonia 3-1

Anglia – Senegal 3-0

Japonia – Croația 1-1 (1-3 după loviturile de departajare)

Brazilia – Coreea de Sud 4-1

Maroc – Spania 0-0 (3-0 după loviturile de departajare)

Portugalia – Elveția 6-1

Sferturi

Croația – Brazilia (9 decembrie, ora 17.00)

Olanda – Argentina (9 decembrie, ora 21.00)

Maroc – Portugalia (10 decembrie, 17.00)

Anglia – Franța (10 decembrie, ora 21.00)