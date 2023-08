Șumudică, viclean: Motivul care a stat în spatele refuzului de a prelua Craiova

Cine a avut stomacul necesar pentru a urmări haosul de la Craiova poate avea, totuși, o satisfacție. Și anume faptul că se adeverește o vorbă: fotbalul te „pedepsește“, când îți bați joc de el!

În cazul clubului condus de Adrian Mititelu batjocura la adresa fotbalului înseamnă tratarea antrenorului principal ca pe o „cârpă“. Pe lângă faptul că la formația din Bănie s-a stabilit, probabil, un record mondial, cu cele nouă veniri și plecări ale lui Nicolo Napoli, durata mandatelor ultimilor trei antrenori e o altă chestiune care vorbește de la sine:

*Nicolae Dică – 33 de zile în funcție

*Florin Drăgan – 26 de zile în funcție

*João Janeiro – 18 zile în funcție

Consecința acestui haos? O formație care își propunea o clasare în zona de play-off, între primele 6, ocupă, într-adevăr, o poziție între primele 6, dar dacă ținem clasamentul invers! Iar acest fiasco, care a urmat după negocierile eșuate cu Marius Șumudică (52 de ani), ne arată exact modul în care e condus clubul lui Mititelu!

De la „Șumudică are o cotă“ la „Măi, Șumudică“

Nu mai departe de acum șase zile, patronul formației din Bănie făcea turul emisiunilor sportive și vorbea la superlativ despre tehnicianul care a luat titlul cu Astra Giurigu în 2016.

„Vă dați seama că Șumudică are cotă, cum se spune, are atracție, vorbește și foarte bine la televizor când vorbește de fotbal. Dar e greu (n.r. – de angajat), pentru că are condiții foarte grele, condiții de echipă de Turcia“, spunea Mititelu la Sport Total FM pe data de 22 august. O simplă căutare pe Google arată și alte declarații similare, oferite de finanțatorul Craiovei.

Mai mult decât atât, sâmbătă seară, Mititelu și Șumudică dădeau semne că se îndreaptă spre semnarea unui contract. Ceea ce, într-un final, nu s-a întâmplat. Într-un mediu normal, după niște negocieri eșuate, părțile s-ar fi despărțit printr-o strângere de mână, lăsându-și loc de bună ziua. Mai ales că, în orice relație, e de preferat să stabilești niște lucruri de la bun început și tot atunci să-ți dai seama dacă ești compatibil sau nu cu partenerul tău.

În mediul toxic de la noi, aceste tratative eșuate au dat naștere la ceea ce se poate numi, pe scurt, un „circ“. Cu contracte puse pe Facebook, cu jigniri și cu amenințări la jigniri și mai dure! Brusc, Șumudică n-a mai fost un antrenor fermecător pentru Mititelu, ci un om căruia patronul Craiovei i s-a adresat cu „Măi, Șumudică!“.

O succesiune jenantă de declarații în presă

Dar ca să înțelegem și mai bine nivelul oamenilor de fotbal de la noi, merită să facem un rezumat al declarațiilor date în acest fiasco. Pentru că succesiunea lor ne scutește de orice alt comentariu:

*Marius Șumudică la Digi Sport: Am cerut o clauză de 300.000 de euro, în cazul în care voi fi demis. Băiatul domnului Mititelu mi-a spus că nu poate să plătească banii ăștia. Stai, bă, băiatule! Tu te gândești deja să mă dai afară? Am simțit atunci că ceva e în neregulă.

*Adrian Mititelu pe Facebook: Măi, Şumudică, vrei să dau nişte vocale de ale tale la presă, să se convingă lumea cât de mult ai cerşit postul? Adiţă (n.r. - Adrian Mititelu junior) chiar te-a dorit, tu însă ai crezut că e un copil. O avea 26 de ani, dar gândeşte ca unul de 36! De când ai plecat de la Astra, n-ai mai antrenat pe nimeni. Eşti doar un vânător de clauze. Din asta trăieşti! Te-au făcut antrenor Alibec, Budescu şi alţi jucători de la Astra!

*Marius Șumudică pentru Fanatik: Uite ce rușine la fișa postului! Lasă că fac și eu public acum. Dacă vrea război cu mine, o să aibă război! La punctul D, «inteligență peste medie ». Păi ce, mă dai afară că n-am inteligență peste medie? Cum măsori tu dacă am inteligență peste medie? «Abilități de a vorbi». Ce sunt astea? Se face de rușine, dar dacă vrea, continuăm, nu e problemă! Tu ieri (n.r. - sâmbătă) spuneai că mă vrei antrenor, erai disperat, îmi făceai ofertă și acum spui că m-au făcut antrenor Budescu și cu Alibec?! Râde lumea de ce zici...

Planul lui Șumudică

Când dăm la o parte aceste declarații, putem spune că refuzul lui Șumudică de a prelua Craiova a fost, totuși, o decizie previzibilă. Liber de contract după terminarea sezonului trecut, când a încheiat socotelile cu Al-Raed (Arabia Saudită), fostul atacant și-a expus planul chiar de curând. „Obiectivul meu e altul, aștept să înceapă Turcia, aștept să înceapă Arabia Saudită“, a spus Șumudică, la Digi Sport, pe data de 9 august. Iar strategia sa e chiar una inspirată!

Șumudică știe că, atât în Turcia, cât și în zona arabă, noile ediții de campionat au pornit deja la drum. Ceea ce înseamnă că, în curând, vor apărea și echipe nemulțumite de rezultate și antrenori demiși de la astfel de formații. Așadar, vor avea ocazia de a reintra în circuit tehnicienii liberi de contract, cunoscuți în aceste țări. Categorie în care se află și Marius Șumudică. Tocmai de aceea, fostul rapidist n-ar semna cu nicio echipă din țară decât dacă primește o ofertă de nerefuzat, cu niște condiții pe placul său, în întregime. Ceea ce la Craiova lui Mititelu nu s-a întâmplat. Tratativele eșuate nu reprezintă însă o lovitură pentru Șumudică, acesta având speranțe întemeiate că, în curând, va avea opțiuni de a lucra în Turcia sau în zona arabă.

O realitate: Șumudică a procedat foarte bine!

Despre antrenorul Marius Șumudică și comportamentul său agresiv, uneori chiar lipsit de profesionalism, se pot spune multe. Acum însă, în negocierile cu Craiova lui Mititelu, Șumudică a procedat foarte bine! Pentru că a cerut un contract „beton“, cu o clauză de reziliere de 300.000 de euro în cazul în care ar fi fost demis. Adrian Mititelu susține că Șumudică e un „vânător de clauze“. În realitate însă, când vezi cum Craiova a ajuns să schimbe antrenorii ca pe șosete, cam o dată pe lună, realizezi că Șumudică a fost chiar inspirat în tratativele cu familia Mititelu. Și că tot mai mulți antrenori ar trebui să preia exemplul său, când au de-a face cu astfel de personaje.

Contractul propus lui Șumudică, pus pe Facebook

Băiatul lui Adrian Mititleu a publicat pe Facebook contractul pe care Craiova i l-a oferit lui Șumudică. Iată cifrele și clauzele ajunse în spațiul public, după postarea de duminică seară.

*50.000 euro net prima de instalare (30.000 euro la semnare, 20.000 euro până la 01.01.2024)

*15.000 euro net / lună (n.r. – salariul lui Șumudică)

*1.000 euro net / victorie

*1.000 euro net / cazare lunară

*25.000 euro net / dacă se califică in play-off

*50.000 euro net / dacă se castigă Cupa Romaniei

*10.000 euro net / dacă joaca meciul de baraj Europa

*20.000 euro net / dacă se califică în Europa

*clauză de reziliere unilaterala a contractului în valoare de 150.000 euro net

*dacă până la data de 15 martie 2024 echipa nu se situeaza minim pe locul 8 sau la cel mult 3 puncte de locul 8, clubul poate denunța unilateral contractul cu plata salariilor la zi

*daca echipa se califică în play-off sau joacă meciul de baraj pentru Europa, contractul se prelungește de drept pentru înca un an de zile sub aceleași condiții

*Staff-ul lui Marius Șumudică:

-antrenor secund – 4.000 euro net / luna + prime

-antrenor secund II – 4.000 euro net / luna + prime

-preparator fizic (cumnatul său) – 4.000 euro net / luna + prime

-analist video (fiul său) – 3.000 euro net / luna + prime.