La Craiova, ca la nebuni. Portarul Robert Popa, atac la propriul președinte: „Un figurant care dă în cap”

Robert Popa, portarul favorit al lui Adrian Mititelu, l-a distrus pe Marcel Pușcaș, directorul FCU Craiova, într-un atac nemaiîntâlnit în fotbalul românesc. Internaționalul de tineret a răbufnit la adresa propriului președinte al clubului, Marcel Pușcaș, după ce a apărat contra Italiei, în meciul de la Târgoviște, al naționalei U20.

Robert Popa l-a acuzat pe Marcel Pușcaș că ar critica public tinerii fotbaliști. „E o responsabilitate mare această banderolă. Mă bucur că am ținut de ea. Poate această postură îmi dă mai multă încredere. Eu sunt bine la club, adică da… Am mai apărat 4 meciuri după 6 luni. E greu ca portar în acest ritm. Să vă dau un singur exemplu. La cealaltă echipă din oraș a venit Arlauskis. Nu mă compar eu cu el. El are experiență.

Vreau să vedeți evoluțiile pe care le-a avut el după 6 luni de pauză. Apoi să vedeți și evoluțiile mele, ale unui copil. Eu zic că m-am descurcat bine până la urmă. E un figurant în conducere care se intitulează drept bunicul meu și dă în cap jucătorilor tineri. Spune ceva în față, apoi vine în presă și m-a scos pe mine țap ispășitor pentru meciul cu Universitatea.

Nesimțire și dezamăgire

Vorbim de un meci frumos, s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Baiaram și Mitriță au dat gol. Tot ei au rezolvat și meciul cu CFR. Eu sunt vinovat și pentru asta?! E greu ca un copil de 21 de ani să ajungă cineva în condițiile astea”, a spus Robert Popa, la DigiSport.

Portarul care a bifat 15 meciuri în acest sezon din Superliga a fost pus la punct de patronul Adrian Mititelu pentru această ieșire în decor: „Nesimțire/Iresponsabilitate/Dezamăgire/ Robert Popa continua sa uimească! Nu cu prestațiile din meciurile Științei, ci cu declarații tâmpite”, a scris patronul echipei pe Facebook.

FCU Craiova este un club la care scandalurile se țin lanț. Numai în ultimele două săptămâni, doi jucători s-au bătut în vestiar, iar vedeta Bauza a răbufnit la adresa colegilor săi după jocul cu Petrolul spunând că sunt ”de rahat”.