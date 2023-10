Mititelu, alegere bulversantă la Craiova: Ce meserie avea, în trecut, noul antrenor al echipei

Adrian Mititelu a anunțat numele antrenorului care va sta pe banca echipei sale, FC U Craiova 1948. Alesul patronului e italianul Giovanni Costantino (39 de ani). Al cărui CV e unul destul de modest. De altfel, Gazeta Sporturilor a notat că, în trecut, Giovanni Costantino a fost conductor de tren în regiunea Emilia Romagna și s-a lăsat de această meserie pentru a deveni antrenor!

Sursa citată a și descoperit explicația acestei schimbări profesionale. Pentru că Giovanni Costantino și-a expus povestea în 2017, într-un interviu acordat pentru „La Repubblica“: „Am jucat fotbal de mic, dar n-am avut talentul necesar pentru o carieră profesionistă. Așa că am mers pe zona de antrenorat, în paralel cu alte meserii. În 2013, am început primul curs, la Federația Italiană și am fost apoi admis la Licența UEFA B. Am trimis CV-uri prin Europa, pentru că știam că în Italia, fără o carieră de jucător în spate, nu puteam reuși. Așa am ajuns în liga a doua din Finlanda, la o echipă de copii, la 3.500 de kilometri distanță de casă. Am mers apoi la o echipă de fotbal feminin, Aland United. M-am specializat și în domeniul de analiză a partidelor. Am avut ocazia de a merge la antrenamentele lui Marco Rossi, la Honved, și el m-a luat în stafful său, ca analist. Așa a început aventura mea în Ungaria“.

Pe lângă faptul că a fost secundul lui Marco Rossi, inclusiv la naţionala Ungariei, în perioada iulie 2018 - mai 2021, noul antrenor al Craiovei a bifat experienţe, ca principal, la MTK Budapesta (mai - octombrie 2021), Casarano (iulie 2022 - februarie 2023), dar și la Agia Napa, în liga secundă din Cipru.