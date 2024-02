Mister deslușit: de ce nu joacă Radu Drăgușin la Tottenham. Explicațiile omului care l-a adus în Anglia

Radu Drăgușin a fost rezervă neutilizată în ultimul meci din Premier League, contra lui Brighton (2-1), după ce în precedentele partide a fost trimis în teren aproape de finalul timpului regulamentar. Fanii lui Tottenham, dar și românii se întreabă de ce fundașul nu e folosit mai mult, mai ales că ”tricolorul” a fost cumpărat cu sumă importantă de la Genoa, 25 milioane de euro.

O explicație a dată-o Johan Lange, directorul sportiv al londonezilor, cel care a influențat decisiv transferul lui Radu Drăgușin la Tottenham. Acesta spune că stoperul în vârstă de 22 de ani a fost cumpărat în primul rând pentru viitor. Lange a fost cel care l-a convins pe managerul Ange Postecoglou să-i ia pe fundaș, după ce l-a urmărit live în două meciuri pe la Genoa. Susținut de scouterul-șef Robert Mackenzie și de liderul departamentului de analiză și strategie, Frederik Leth, Lange l-a convins pe manager să insiste pentru semnătura românului.

Îl așteaptă mai multe în viitor

Întrebat despre situația lui Radu Drăgușin într-un interviu pentru site-ul lui Tottenham, Lange a spus: „L-am văzut pe Radu foarte puternic la Genoa o lungă perioadă. Are viteză și e foarte solid în duelurile unu la unu. De-abia a împlinit însă 22 de ani. E foarte tânăr, cu mult potențial și posibilitate de a crește în viitor. S-a adaptat bine în club, dar îl așteaptă mult mai multe în anii care vor veni". Însă și titularul lui Tottenham pe acest post, Micky van de Ven, are aceeași vârstă ca internaționalul român și joacă meci de meci la formația londoneză.

Radu Drăgușin a prins până acum la Tottenham 30 de minute adunate: 10 cu Manchester United, 9 cu Brentford și 11 cu Everton, toate în Premier League. Fundașul ”tricolor” fusese avertizat de antrenorul Ange Postecoglou că nu va fi titular, imediat după semnarea contractului.

Prioritatea nr 1 trebuie să lupte pentru postul de titular

„Odată ce am avut raportul gata, am realizat că el e prioritatea noastră numărul unu. Îmi plac calitățile lui defensive, calitățile fizice, are o mare marjă de creștere, dar și de îmbunătățire, are doar 21 de ani. Cu Radu, am trei fundași centrali de top. Meciuri diferite presupun metode diferite.

Va avea aceleași șanse ca orice alt jucător. Dacă voia să fie titular nonstop, rămânea la Genoa. Dar Radu știe că a venit la un club mare, aici există concurență, face parte din dezvoltarea oricărui jucător. Va lupta pentru postul său cu un campion mondial, Romero, cu Micky van de Ven, care va deveni unul dintre cei mai buni jucători pe postul lui”, a declarat Postecoglou.