PORTRET Povestea campionului Cătălin Preda: De la fuga din bazin la performanţa în sărituri de la mare înălţime

Cătălin Preda este vicecampion european la high diving și sportiv permanent în Seria Mondială Red Bull Cliff Diving, însă el și apa nu au fost prieteni dintotdeauna. Pentru a ajunge pe podiumul celor mai prestigioase competiții a fost nevoit să învețe lecția disciplinei riguroase și a pasiunii duse la cote maxime.

Cătălin Preda (31 de ani), vicecampion european la high diving (sărituri de la înălțime) în cadrul Campionatelor Europene de Natație de la Roma, își amintește cu amuzament de primele experiențe în bazin, din urmă cu două decenii și jumătate, atunci când nu știa încă să înoate și profita de orice ocazie pentru a fugi din bazinul din cadrul Complexului Sportiv „Lia Manoliu“ pentru că nu îi plăcea să fie aruncat în apă. După ce a depășit etapa aceasta, a intrat în clasa I la Liceul cu program sportiv „Emil Racoviţă“ din Bucureşti pe un loc de sărituri în apă. „Atunci a început întreaga aventură și călătoria vieții mele în ceea ce privește săriturile în apă“, a rememorat sportivul român pentru „Weekend Adevărul“. „Nu a fost dragoste la prima vedere cu săriturile în apă, nu mi-a plăcut apa dintotdeauna. Chiar și cursurile de inițiere au fost ușor problematice: ieșeam din apă, căutam să fug din bazin doar pentru a scăpa de acolo. Cu timpul m-am adaptat și obișnuit cu mediul. Mai târziu, mi-am dat seama să mă pricep la sărituri, prind destul de repede și sunt bun la asta. În acea perioadă am stabilit o fundație tehnică bună și fertilă pentru viitoarea carieră la care nu mă gândeam atunci“, a adăugat sportivul.

Chiar dacă sportul de performanță a venit cu sacrificii, Cătălin s-a bucurat de o copilărie frumoasă în timp ce reușea să obțină rezultate în cadrul competițiilor, ajungând astfel să fie selecționat în lotul național de juniori, alături de care reprezenta România în cadrul concursurilor internaționale. Perioada de trei ani petrecută la Bacău, departe de familie, dar având acces la antrenamentul în bazin alături de alți sportivi din grupul său, a fost definitorie pentru cel care avea să descopere high divingul câțiva ani buni mai târziu. „Am plecat cu întreaga echipă la clubul din Bacău, fiind unul dintre cele două orașe din țară care la momentul respectiv aveau bazin de sărituri. Această plecare a fost un moment-cheie, dar am acceptat schimbarea și am mers cu mintea deschisă, m-am integrat ok la școală, chiar dacă la început nu mi-a fost tocmai ușor“, a povestit Cătălin.

Sacrificii și pasiune

Odată cu revenirea în București, și-a continuat pregătirea sportivă în cadrul Clubului Sportiv al Armatei Steaua, iar după împlinirea vârstei de 18 ani a urmat un an de activitate la nivel de seniori. De-a lungul timpului a învățat să își controleze acele senzații din corp care la început le-ar fi descris drept frică, învățând să își schimbe percepția asupra lor: „Am constatat că este foarte importantă perspectiva din care privești lucrurile și atitudinea pe care o ai față de ele. Senzațiile pe care la început le percepeam drept frică acum le privesc ca stări de alertă, de entuziasm“, a explicat sportivul de performanță. Iar ca în orice sport, disciplina a jucat un rol esențial pentru Cătălin: „Colectivul, grupul social, echipa, relaționarea cu ea și cu antrenorul, cu părinții, prietenii, rudele – toate aceste elemente au contribuit la dezvoltarea ei“. De asemenea, acesta a explicat pentru „Weekend Adevărul“ că dacă toate aceste lucruri nu sunt aliniate, încep să apară dificultăți: „Eu am fost norocos în ceea ce privește disciplina și determinarea, precum și motivația. Privind în urmă, îmi dau seama că am avut probabil anumite momente mai dificile, dar cu ajutor din anumite părți le-am depășit. Este important ca în acele momente de cumpănă să ai un umăr pe care să te poți sprijini, dar și persoana potrivită lângă tine“.

Totuși, după terminarea liceului, a plecat din România, urmând cursurile unei facultăți din Marea Britanie, pentru că își dorea să aibă și un parcurs academic, însă fără să renunțe la sărituri, mai ales că la vremea respectivă făcea parte din lotul de perspectivă pentru Jocurile Olimpice de la Londra (2012) și își dorea să profite de această șansă: „Știam că în locul în care voi merge există un bazin de sărituri, dar nu cunoșteam condițiile de antrenament, clubul, programul. Odată ce am ajuns acolo, mi-am dat seama că nu sunt condițiile de care am nevoie, așa că m-am concentrat pe parcursul academic“, a explicat sportivul.

Nu a durat mult și bazinul l-a chemat din nou pe Cătălin care, în timp ce studia, și lucra: „Aveau un bazin de sărituri, dar fiind vechi, nu funcționa la capacitate maximă. Aveau sesiuni deschise pentru public și am fost de câteva ori. Ulterior, în baza certificărilor obținute acasă odată cu terminarea liceului, respectiv instructor sportiv – specializarea sărituri în apă, am discutat cu cei din managementul bazinului și le-am propus să organizeze sesiuni de sărituri într-un cadru mai profesionist, cu un instructor certificat. Au fost foarte receptivi și, după ce am făcut un curs de echivalare la standardele Marii Britanii, am început să am sesiuni deschise și antrenamente ca instructor-antrenor“, a povestit acesta. Având astfel acces gratuit la facilitățile bazinului, după mai bine de un an de pauză, a reînceput să facă sărituri, inclusiv de la 10 metri, dându-și seama că nu își pierduse forța, mobilitatea și orientarea în spațiu.

Săritura către performanță

După anul II de facultate, și-a înghețat studiile și a luat decizia de a pleca pe un vas de croazieră, unde a devenit artist acrobat. La momentul respectiv, voia să strângă bani pentru a putea termina facultatea fără să fie nevoit să mai lucreze part-time pentru a se întreține, iar cu această ocazie și-a descoperit o nouă pasiune: săriturile de la înălțime. „Primul contract pe vasul de croazieră m-a făcut să îmi dau seama de amploarea fenomenului referitor la săriturile de la mare înălțime. Am cunoscut unele persoane care concurau la Seria Mondială Red Bull Cliff Diving și am început să studiez acest sport, mai ales că tranziția de la săritura de 10 metri la cea de 27 este destul de mare“. Apoi, și-a făcut un plan pentru a putea ajunge la nivelul în care să poată face sărituri de la o asemenea înălțime. Astfel că, luând-o pas cu pas, după absolvirea facultății, a încheiat un contract în Macau: „Aici am avut parte de cel mai fertil mediu și de cea mai bogată experiență profesională și personală. În acea perioadă mi-am consolidat multe dintre calitățile care sunt esențiale în performanța din cliff și high diving“, a explicat sportivul român.

Iar câțiva ani mai târziu, în 2018, a primit wildcardul (invitația) pentru etapa de la Mostar (Bosnia și Herțegovina) și astfel a ajuns să debuteze în cadrul Seriei Mondiale Red Bull Cliff Diving, executând o săritură în premieră, Back Quad cu două rotiri, încheind sezonul pe locul trei. „În 2019 am avut și mai multe invitații și competiții. Atunci am acumulat din ce în ce mai multă experiență cu fiecare participare: fie aveam condiții meteo noi, fie locații mai provocatoare. Am participat la toate etapele Red Bull Cliff Diving din acel an, iar experiența aceasta m-a învățat să îmi dozez rezervele de energie, dar și multe alte lucruri“, a adăugat acesta. Ulterior a urmat perioada de lockdown, în care Cătălin a avut posibilitatea de a face sport în natură. „Apoi, am plecat într-o vacanţă cu iubita mea (n.r. – devenită între timp soție) și am stat în Croația două luni, deși planul inițial era de doar două săptămâni. Am explorat țara și am sărit de pe stânci, poduri și tot felul de alte lucruri. Așa mi-am păstrat motivația, mai ales că știam că urma să am o invitație la prima etapă Red Bull Cliff Diving din 2021“, a mărturisit sportivul.

Un sportiv de 10

Revenirea lui Cătălin Preda în noul sezon a fost una senzațională, obținând locul 1 la prima etapă, care a avut loc în Saint-Raphaël, Franța. Pentru sportivul român au urmat încă un loc pe podium, două locuri patru și o săritură „perfectă de 10“, care l-au transformat în sportiv permanent în Seria Mondială Red Bull Cliff Diving din 2022: „Anul 2022 a fost cel mai bun în ceea ce privește rezultatele și inclusiv anul precedent îl încheiasem obținând locul 2 la echivalentul unei Cupe Mondiale, fiind un concurs de calificare pentru Campionatele Mondiale care ar fi trebuit să aibă loc anul trecut, dar au fost amânate pentru iulie 2023, în Japonia (n.r. – locul 2 la Campionatul Mondial de Natație de la Abu Dhabi)“, a declarat Cătălin. Totodată, sportivul român a devenit și primul vicecampion european la debutul probei de high diving după ce a obținut argintul la Campionatele Europene de Natație de la Roma din 2022. De asemenea, Cătălin a excelat și în cadrul Seriei Mondiale Red Bull Cliff Diving, obținând un loc pe podium în mai multe etape și terminând sezonul pe locul trei la general. În cadrul competiției, Cătălin a surprins din nou, stabilind recordul mondial al acelui moment, după ce a obținut cel mai mare punctaj din istoria cliff divingului în cadrul etapei de la Paris.

Fiind sportiv permanent în cadrul Red Bull Cliff Diving, Cătălin participă în 2023 la toate cele șapte etape, în tot atâtea țări, din cadrul Seriei Mondiale Red Bull Cliff Diving, toate săriturile având loc în natură. „Toată pregătirea din extrasezon se întâmplă în bazinul de sărituri, unde îți împarți săritura de la 27 de metri în mai multe elemente intermediare pe care le repeți. De asemenea, atunci se pune accentul pe consolidarea condiției fizice și pe pregătirea pentru tot impactul la care vei fi supus în competițiile ce vor veni“, a explicat vicecampionul. În etapa de la Boston, prima din acest sezon desfășurată în perioada 2-3 iunie, Cătălin Preda s-a clasat pe locul 8, deși a avut un început excelent, după prima săritură obținând cel mai mare număr de puncte.

„Disciplina alimentează motivația“

Dincolo de pregătirea fizică, pentru Cătălin Preda este foarte importantă și cea mintală, care de multe ori poate face diferența. „Multe aspecte care au legătură cu mindsetul sunt legate de obiceiurile pe care le ai. În ultimii 7-8 ani am experimentat diverse lucruri, fiind mereu curios despre modul în care se poate optimiza și perfecționa orice proces – în cazul meu, performanța și sportul. Le-am experimentat în felul meu, am observat ce funcționează și ce nu pentru mine, mi-am dezvoltat obiceiuri analitice și reflective“, a mărturisit Cătălin pentru „Weekend Adevărul“. Meditația și conexiunea minte-corp sunt lucruri esențiale pentru Cătălin, despre care crede că sunt utile pentru oricine, dar mai ales pentru sportivi. „Procesul de refacere este de asemenea foarte important – indiferent că este vorba despre odihnă, fizioterapie sau alte metode. Monitorizarea tuturor acestor lucruri a început să facă diferența. Expertiza specialiștilor – fizioterapeuți, preparatori fizic, maseuri, nutriționiști etc. – trebuie respectată și integrată“, a mai adăugat acesta. Treptat, sportivul și-a analizat activitatea, obiceiurile, antrenamentele și alte aspecte din viața sa care îi influențau performanța pentru a descoperi ce anume îi este indispensabil și joacă un rol definitoriu în pregătirea lui pentru competiții. „Neuroplasticitatea joacă un rol foarte important, chiar dacă la prima vedere poate părea ceva ciudat. Când am simțit că este momentul potrivit, am explorat anumite tehnici de respirație din yoga, tehnici de stretching, analiză, reflecție...“, a subliniat sportivul.

Mindset și disciplină

„Atitudinea pe care o ai față de lucruri în general reflectă foarte mult și mindsetul. Este bine să fii deschis și să nu tragi concluzii care etichetează. Cu toții avem mecanismele noastre pe care ulterior le depășim sau nu, dar cred că pe mine m-a ajutat foarte mult să conștientizez că toți avem parcursuri diferite: a-ți alege un model nu înseamnă a urma pas cu pas ce a făcut persoana respectivă pentru a ajunge la aceeași destinație, ci toți avem destinații diferite. Întreaga experiență cuprinde tot farmecul, nu neapărat destinația în sine. Momentul este tot ce ai, nimic ulterior nu este garantat! Să te uiți în urmă cu drag și să înveți și alte lucruri care să te ajute să te transformi într-un om mai bun, în funcție de valorile pe care le ai, contează mai mult decât orice altceva“, consideră Cătălin.

Sportivul crede că poți găsi exemple (de bune sau rele practici) oriunde în jurul tău, la fel și motivația, dar „dacă te uiți prin lentila potrivită“: „Disciplina alimentează motivația, la fel și conștientizarea faptului că nu poți fi întotdeauna pe un vârf de munte, ci la un moment dat trebuie să o iei puțin în jos pentru a ajunge pe alt vârf. Trebuie să iei ce-i mai bun din acest proces și să nu lași lucrurile să te demotiveze sau să te distragă de la ce ți-ai propus“. Totodată, Cătălin a indicat faptul că explorarea lucrurilor noi poate fi înfricoșătoare uneori și mulți oameni nu fac asta, pentru că experiența poate scoate la iveală diverse frici pe care le are fiecare, însă „este important să faci saltul și să ai încredere în procesul respectiv“.

Disciplina controlează și condițiile meteo

Momentele dinaintea saltului sunt esențiale pentru Cătălin, care face un exercițiu de respirație și de concentrare, cu vizualizarea săriturii pe care urmează să o execute, precum și câteva afirmații de performanță și personale: „Este un exercițiu destul de scurt, dar funcționează și l-am integrat în ultimii ani. Are elemente din toate lucrurile despre care mi-am dat seama că îmi sunt benefice“, a adăugat sportivul, care îi încurajează și pe alții să experimenteze lucruri din această arie, accentuând faptul că „respirația este una dintre cele mai bun unelte pe care le avem și de care ne putem folosi foarte ușor“.

Însă, și condițiile meteo sunt importante, mai ales când faci o săritură de la 27 de metri: „Odată ce ești expus mediului extern, este greu să anticipezi cum va fi. Capacitatea de a fi versatil și cea de a accepta condițiile care sunt în ziua respectivă sunt foarte importante. Trebuie să înveți să te aduni și să pui în practică tot ce știi mai bine sau tot ce ai mai bun indiferent de condițiile meteo“, a punctat acesta. Chiar dacă poți simula cumva mental condițiile sau mediul, o vreme mai puțin prietenoasă tot îți schimbă atitudinea sau percepția, mai ales că pot apărea elemente care te pot distrage, a mai adăugat sportivul de performanță. „Important este să rămâi centrat și concentrat pe ce urmează să faci, să îți amintești care sunt pașii esențiali și să te concentrezi pe ei. Îți poți lua anumite repere în spațiu, iar odată cu experiența acumulată în cursul mai multor participări, aceste lucruri devin cumva chestii ce trec în background și nu mai trebuie să te gândești conștient la ele, ci pur și simplu se întâmplă: corpul și mintea reacționează“, a explicat Cătălin.

Iar apoi urmează săritura, care durează trei secunde în care „timpul se dilată, iar percepția pe care o ai atunci este cu totul alta decât atunci când faci câțiva pași pe pământ în același interval de timp“. Punctul final: impactul cu apa. „Oricât de bine ar fi executată săritura, tot reprezintă un șoc pentru organism, iar dacă se fac greșeli, atunci șocul este și mai mare“. Însă în urma săriturii vine și „recompensa greu de măsurat, pentru că ține de fiecare în parte cum procesează întreaga experiență pe mai multe planuri“.