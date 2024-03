Marius Șumudică a dezvăluit adevăratul motiv pentru care a plecat de la Gaziantep

Marius Șumudică s-a despărțit de Gaziantep la începutul acestei luni, iar acum a dezvăluit motivul pentru care a ales să facă acest pas. După o jumătate de an pe banca turcilor, antrenorul român a preferat să se dea la o parte, pentru că gândul nu-i mai stătea la fotbal.

Vulcanicul tehnician a dezvăluit că soția sa a avut probleme de sănătate, iar acest lucru l-a făcut să fie distras de la fotbal. ”Asta am simțit la momentul respectiv și am vrut să creez un șoc. Practic am pierdut un singur meci. Gaziantep cu mine niciodată nu a condus cu 1-0 și a pierdut 3-1 sau să ia trei goluri în deplasare (n.r. așa s-a întâmplat etapa trecută, fără el p bancă). Galatasaray m-a bătut în minutul 90 cu 2-1, cu 50.000 de spectatori și Fenerbahce m-a bătut în minutul 84.

Soția a suferit o intervenție chirurgicală

Am avut de două ori 2-0 și am făcut 2-2 în decurs de două minute. Nu știu cât mai ține de antrenor, ține de șmecheria lor (n.r. a jucătorilor). Am vrut să fiu alături de familie. Un membru al familiei a avut o intervenție chirurgicală acum trei zile, mă bucur că este bine. De două luni de zile nu mă mai puteam gândi la fotbal. Având relația specială cu soția mea, știam prin ceea ce trece și că nu mai putea să mai ducă. Nu m-a mai interesat, dar i-am lăsat la un punct de salvare și cinci meciuri accesibile acasă și cu rezultatele directe.

Văd că acum s-au dus la două puncte de locurile de salvare, i-am luat cu zero puncte după cinci etape, și golaveraj 1-10 și în primele opt meciuri am avut cinci victorii. Toate echipele pe care le-am luat nu am lăsat niciuna cu un loc mai jos decât am preluat-o”, a declarat Marius Șumudică pentru Fanatik.