Sursa: Click!

Foști și actuali oameni din fotbal, persoane publice și sute de suporteri au venit marți, 27 octombrie, la ceremonia de înmormântare a lui Viorel Păunescu, fostul conducător al Stelei, care a murit la vârsta de 91 de ani.

Ceremonia organizată în București a reunit nume cunoscute din sport și din viața publică, dar și apropiați și suporteri care au dorit să îi aducă un ultim omagiu lui Viorel Păunescu.

Printre cei prezenți s-au numărat Gigi Becali, George Copos, Miodrag Belodedici, Mihai Stoichiță, Ionuț Lupescu și Victor Pițurcă. Aceștia au adus coroane de flori în memoria fostului conducător al Stelei, o figură cunoscută a fotbalului românesc, potrivit Click!.ro.

La ceremonie a fost prezentă și cântăreața Monica Anghel, alături de alte persoane din lumea sportului și din viața publică.

1/4 WhatsApp Image 2026 10 27 at 13 20 44 jpeg Foto: Exclusiv Click!

La ieșirea de la înmormântare, Gigi Becali a stat de vorbă cu jurnaliștii și a vorbit despre moarte, avere și lucrurile pe care un om le poate lua cu el dincolo de această lume.

„A avut și slavă, a avut și bani, la revedere. Ia ceva cu el? Milostenia”, a declarat Gigi Becali.

De asemenea, sute de suporteri au venit la biserică pentru a-i aduce un ultim omagiu, într-un moment în care numele său a readus în atenție o perioadă importantă din istoria clubului Steaua București.

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