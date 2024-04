Luca Mihai, în stare gravă după Dinamo – Poli Iași: președintele moldovenilor a oferit detalii alarmante VIDEO

Fotbalul românesc, extrem de slab, oferă, mai nou, scene de lupte stradale, fără nicio legătură cu ceea ce ar trebui să vedem pe o arenă sportivă. Episodul de duminică, în partida Dinamo – Poli Iași (1-0), e un exemplu concret, în acest sens. Mai grav e că arbitrul întâlnirii, Ovidiu Hațegan (43 de ani), cu o experiență uriașă la nivel internațional, n-a fost în stare să ia decizia corectă prin eliminarea agresorului.

Gafa comisă de Hațegan e atât de mare, încât a declanșat, astăzi, o reacție oficială din partea Federației Române de Fotbal, după cum Adevărul a arătat aici. Iar dacă Hațegan nu va fi văzut, probabil, o perioadă la meciurile din Superliga, drept pedeapsă pentru eroarea comisă, în schimb, Luca Mihai (20 de ani, Poli Iași) va lipsi de pe teren din alte motive. Pentru că, din păcate, starea sa e gravă, el fiind internat, în continuare, la spitalul Elias din Capitală. În dialog cu gsp.ro, președintele Poli Iași, Cornel Șfaițer, a oferit amănunte despre starea mijlocașului.

Ce a spus Cornel Șfaițer?

*Aseară, a fost într-o stare destul de critică. A fost sub tratament, era într-o stare de somnolență, nu era coerent... Dar era normal, era sub tratament după comoția avută, așa ne-au spus medicii. Vedem ce urmări vor fi. Sperăm să-l facem sănătos! Să-l vedem din nou pe teren.

*E sub tratament, doarme mult, dar e sub control. Nu e ușor diagnosticul, din câte am înțeles (n.r. – fractură craniană). După al doilea CT (n.r. – computer tomograf) vom afla mai multe. Ceea ce mi se pare grav e că Ovidiu Hațegan e medic, a fost aproape de fază, a văzut impactul... E destul de grav! A văzut lovitura primită de Luca Mihai, a văzut că sângera. Mi se pare că n-a judecat faza corect. N-aș zice că e o greșeală, că a avut o zi proastă... Modul cum a arbitrat, cum a condus jocul... Bouhenna (n.r. – fundașul Poli Iași, eliminat în minutul 20), înainte de a lua roșu, a primit un cot în tâmplă și agresorul n-a luat nici galben. Dinamo a fost o echipă neputincioasă și a intrat în rol Ovidiu Hațegan.

Play-out, etapa a 4-a

Vineri

UTA – Hermannstadt 1-3

Sâmbătă

Voluntari – Oțelul Galați 1-1

Universitatea Cluj – Petrolul 1-2

Duminică

Botoșani – FC U Craiova 4-1

Dinamo – Poli Iași 1-0

Clasament

1. Hermannstadt 27p

2. Oțelul 27p

3. UTA 27 de puncte

4. U Cluj 26p

5. Petrolul 25p*

6. Voluntari 21p

7. Dinamo 19p*

8. Poli Iași 18p*

9. Botoșani 17p

10. FCU Craiova 17p*

*echipe care au beneficiat de rotunjirea punctajului în sus.

**Locul 3 din play-off va juca baraj cu câștigătoarea barajului dintre locurile 1 și 2 din play-out pentru un loc în Europa Conference League. Locurile 9 si 10 din play-out retrogradează direct. Locurile retrogradabile 7/8 din play-out joacă baraj cu locurile 3/4 din Liga 2.