Hațegan, decizie șocantă la Dinamo – Poli Iași: s-a ales cu o poreclă pe măsură după o gafă colosală VIDEO

Ovidiu Hațegan (43 de ani) a fost, ani la rând, cel mai bun central din România, până când un infarct l-a forțat să ia o pauză îndelungată și l-a transformat pe Istvan Kovacs (39 de ani) arbitrul numărul 1 din țară pe plan internațional.

Chiar și așa, cariera lui Hațegan e remarcabilă. Nu și fără greșeală, având în vedere că orice central comite și gafe. Totuși, în cazul lui Hațegan sunt două episoade revoltătoare. A doua s-a întâmplat, duminică, la meciul Dinamo – Poli Iași (1-0).

Concret, în minutul 29, arbitrul din Arad n-a văzut o intrare criminală – la o astfel de fază nu mai trebuie ghilimele! – în care Josué Homawoo (26 de ani) l-a distrus pe adversarul său, Luca Mihai (20 de ani). Deși întreaga fază s-a petrecut fix sub ochii săi și, mai mult decât atât, din primele sale gesturi părea că Hațegan a realizat gravitatea intrării, ulterior, centralul a luat o decizie aberantă: doar „galben“ pentru togolezul Homawoo, fundașul lui Dinamo!

Victima africanului, puștiul Luca Mihai, a fost imediat transportat la spital, având masca de oxigen pe față. Și, la câteva ore după acest incident teribil, a venit și verdictul medicilor: Luca Mihai a suferit multiple fracturi craniene, a avut hemoragie și impactul loviturii a fost atât de mare, încât, deocamdată, nu aude cu urechea lovită de Homawoo!

Până și cei de la Dinamo s-au prins, în timpul meciului, că fundașul lor ar fi trebuit să vadă „roșu“ direct. De altfel, la pauza meciului Dinamo – Poli Iași, antrenorul Kopic l-a și schimbat pe Homawoo, de teama că Hațegan, realizând că a comis-o grav, îl va elimina în partea secundă a meciului.

Firește, după o asemenea greșeală colosală, impardonabilă de-a dreptul, arbitrul a fost făcut praf de oficialii și jucătorii de la Poli Iași. Deja s-a vehiculat că formația moldavă ia în calcul depunerea unei plângeri la poliție (!) împotriva lui Homawoo pentru vătămare corporală! O asemenea decizie, dacă se va pune în practică, ar fi o premieră în fotbalul nostru.

*Cornel Șfaițer (președinte Poli Iași): Am 27 de ani de când sunt în fenomen și n-am văzut un asemenea arbitraj. Nu mă așteptam la așa ceva de la Ovidiu «Hoțegan». A dus meciul într-o direcție. Am primit multe mesaje de la oameni de fotbal. Dinamo n-avea nevoie de asemenea arbitraj. Noi luptăm până la capăt. Chiar și la pauză i-am încurajat pe jucători, nu e ușor să joci cu om în minus de la jumătatea primei reprize (n.r. – Dacă Homawoo a fost iertat de eliminare, în schimb, de la ieșeni a fost trimis la cabine Bouhenna, încă din minutul 20). Pentru Luca Mihai am avut emoții cum n-am mai avut. I-am văzut și pe părinții lui. E la spital, sângerează la ureche și nu aude momentan. Sperăm să fie bine. La asemenea fază trebuia eliminare.

*Mihai Bordeianu (mijlocaș Poli Iași): Luca e la spital. Cum poți spune că a fost o imprudență? Eu cred că n-au fost puse lucrurile corect în balanță, iar la sfârșit avem de suferit noi, jucătorii, familiile noastre. Suntem plecați weekend de weekend, zi de zi la antrenamente. Ei (n.r. – arbitrii) sunt bine mersi, săptămâna viitoare primesc alt meci. Eu am mai tras un semnal de alarmă și lumea m-a luat la mișto. Lucrurile bat la ochi, să o spun pe românește, și nu e OK. Eu m-am speriat îngrozitor, lui Luca i-a făcut capul de zici că l-a împușcat cineva. E incredibil! Dai galben, mulțumim, seară bună, plecați băieții, 7 ore pe drum. Poate ajungeți mâine dimineață la Iași, e OK, vă pregătiți, vedem ce se întâmplă săptămâna următoare.

*Ilie Dumitrescu (analist Digi Sport): Roșu! Ce mai vorbim? Nu înțeleg cum de n-a acționat Hațegan la faza asta. Era foarte greu să lovească mingea. Lovitura a fost direct în capul adversarului și din lateral. A greșit Hațegan.

Hațegan, făcut „țigan român curvă“ în 2017

Gafa impardonabilă de la meciul Dinamo – Poli Iași (1-0) e a doua „pată“ mare din cariera lui Hațegan. În 2017, el a fost delegat să arbitreze prima manșă din barajul Irlanda de Nord – Elveția (0-1), contând pentru calificarea la Mondialul din 2018.

Pe Windsor Park din Belfast, Hațegan a acordat un penalty jenant pentru elvețieni din care Rodriguez a înscris singurul gol al meciului, în minutul 58. După partida de la Belfast, centralul din România a fost făcut praf de nord-irlandezi. Pe bună dreptate, pentru că decizia sa fusese una revoltătoare.

Greșeala lui Hațegan a fost atât de mare, încât soția mijlocașului Cory Evans a și sărit calul, depășind limitele bunului simț. Pe contul de Twitter, ea a postat următorul mesaj la adresa arbitrului din România: „Ţigan român curvă. Şi când te gândeşti că Irlanda de Nord probabil că i-a găzduit una dintre rudele urât mirositoare. Curvă nerecunoscătoare“.

Ulterior, mesajul a fost șters, iar Cory Evans și-a cerut scuze, tot pe rețelele de socializare, în numele soției. Gafa lui Hațegan a rămas însă și a viciat soarta calificării. Pentru returul Elveția – Irlanda de Nord, disputat la Basel, s-a încheiat egal, 0-0. Așadar, Elveția s-a dus la Mondialul din 2018 datorită unui penalty inexistent dictat de Hațegan.

