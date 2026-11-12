Harry Kane va deveni jucătorul cu cele mai multe selecții din istoria echipei de fotbal a Angliei

Câștigător al „Balonului de Aur”, Harry Kane (33 de ani) va doborî recordul de selecţii în naționala Angliei la meciul împotriva Croaţiei, care se va disputa în această seară (ora 21.45) pe stadionul Wembley, în Liga Naţiunilor.

Harry Kane este și cel mai bun marcator in istoria echipei de fotbal a Angliei Foto: EPAImages

Component al echipei germane Bayern Munchen, atacantul va îmbrăca tricoul selecţionatei „Three Lions” pentru a 126-a oară. Kane va depăşi, astfel, recordul deţinut din 1989 de Peter Shilton (125 de selecţii), pe care îl egalase luna trecută, cu ocazia partidei împotriva Cehiei (3-0) din cadrul aceleiaşi competiţii. „Sunt sigur că îl vei depăși în noiembrie și, poate, vei stabili chiar un record care nu va mai fi doborât niciodată”, i-a scris lui Kane fostul portar.

Acesta şi-a făcut debutul internaţional în martie 2015, reuşind să înscrie după doar 79 de secunde de la intrarea sa în joc, împotriva Lituaniei, în preliminariile Euro 2016. Kane este și cel mai bun marcator din istoria naţionalei Angliei (91 goluri), devansându-l pe Wayne Rooney (53 de goluri în 120 de meciuri).

Antrenor al Angliei, Thomas Tuchel a confirmat că atacantul va fi titular şi căpitan în meciul cu Croaţia: „Nu ştiu dacă este cel mai bun fotbalist englez din istorie, dar face parte dintre ei. A demonstrat asta. Este un moment deosebit. Le va prezenta Balonul de Aur suporterilor noştri. Și o va face chiar în ziua în care stabileşte recordul absolut de 126 de selecţii. Este pur şi simplu un moment cu adevărat minunat".

În meciul de pe Wembley, Harry Kane îș va avea în faţă pe croatul Luka Modric (41 de ani), câştigătorul „Balonului de Aur” în 2018, care a adunat 206 selecţii la naţionala Croaţiei.

Kane a marcat 73 de goluri pentru Bayern şi naţionala ţării sale în anul competițional trecut, câştigând două trofee în Germania şi conducând Anglia până pe locul trei la Campionatul Mondial din vara precedentă. El a primit pentru a doua oară în carieră „Gheata de Aur”, trofeu acordat celui mai bun marcator din fotbalul european. Ceremonia de decernare s-a desfășurat în orașul din Bavaria.