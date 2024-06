Ciolacu, analiză după România – Slovacia: un tricolor l-a dezamăgit, alți doi l-au încântat

Euro 2024 a devenit prilejul sportiv perfect pentru ca politicienii noștri, în stilul lor caracteristic, să-și asocieze imaginea cu succesul unei echipe, naționala României, în cazul de față. De când tricolorii au început să aibă rezultate în Germania și o vizibilitate mult mai mare în spațiul public, s-au „lipit“ nume sonore din lumea politică de prima noastră reprezentativă.

Premierul Marcel Ciolacu s-a transformat într-un veritabil „ultras“ în ultimele două săptămâni, însă măcar are argumentul că a fost mereu un fan al fotbalului. De altfel, chiar înainte de Euro 2024, el a fost pe un stadion din provincie pentru a celebra promovarea formației sale de suflet, după cum Adevărul a scris aici.

Acum, Ciolacu e fanul Generației de suflet, cum e catalogată actuala națională. Iar după România – Slovacia (1-1), șeful guvernului a făcut o analiză fotbalistică pentru Pro TV, preluată de site-ul sport.ro. Ciolacu a spus că, dacă rezultatul l-a mulțumit, în schimb, avea așteptări mai mari de la Florinel Coman. De amintit că, înainte de România – Slovacia, Ciolacu spusese că, din ce simte el, Coman își va trece numele pe lista marcatorilor. Ceea ce nu s-a întâmplat. Vedeta FCSB-ului a fost titular, dar a avut mai multe sarcini defensive și a părăsit terenul, în minutul 58, fiind înlocuit de Deian Sorescu.

Ce a spus Marcel Ciolacu despre România – Slovacia?

*Am început cu căldură, apoi furtună și mai apoi am ieșit primii din grupă. Putem să ne gândim la o calificare în finală. Avem o echipă cu jucători foarte buni. E pentru prima oară când echipa națională are un spirit. Ianis (n.r. – Ianis Hagi) a făcut diferența, Rațiu a jucat impecabil. Mă aşteptam la mai multe din partea lui Coman, dar sunt ferm convins că în meciul următor o să cadreze mai bine șuturile. Am primit acest tricou de la președintele federației (n.r. – Răzvan Burleanu), numărul 12, numărul suporterului, bineînțeles.

Euro 2024, tabloul optimilor

29 iunie (Berlin, 19.00): Elveția – Italia

29 iunie (Dortmund, 22.00): Germania – Danemarca

30 iunie (Gelsenkirchen, 19.00): Anglia – Slovacia

30 iunie (Koln, 22.00): Spania – Georgia

1 iulie (Frankfurt, 19.00): Franța – Belgia

1 iulie (Frankfurt, 22.00): Portugalia – Slovenia

2 iulie (Munchen, 19.00): România – Olanda

2 iulie (Leipzig, 22.00): Austria – Turcia