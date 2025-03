Încă două vedete și-au anunțat prezența la Sports Festival. La Cluj vine Magicianul

Fostul portar brazilian Julio Cesar și Ricardinho, desemnat de șase ori cel mai bun jucător de futsal din lume, au confirmat participarea la meciul demonstrativ de la Cluj, care va avea loc pe 14 iunie, în BTarena, în cadrul Sports Festival 2025, au anunțat organizatorii, luni, într-un comunicat de presă.

Cei doi se alătură astfel marilor nume deja confirmate pentru meciul demonstrativ: Ronaldinho, Marco Materazzi și Wesley Sneijder. Julio Cesar, fost internațional brazilian și unul dintre cei mai buni portari ai generației sale, a fost o piesă esențială a echipei Inter Milano timp de șapte sezoane.

A câștigat cinci titluri de campion în Serie A, Liga Campionilor în 2010, când a fost coleg cu Cristi Chivu, și a fost desemnat cel mai bun portar din Europa în același sezon. Cu 87 de selecții pentru echipa națională a Braziliei, Cesar a participat la trei Cupe Mondiale și a câștigat Cupa Confederațiilor în 2013.

Poreclit Magicianul

Ricardinho, supranumit O Magico (Magicianul), cunoscut drept unul dintre cei mai mari jucători de futsal din toate timpurile, a impresionat prin tehnica sa incredibilă și viziunea sa de joc.

De-a lungul carierei, a câștigat de șase ori Ballon d'Or și Best Player of the World, și a contribuit la succesul echipei naționale a Portugaliei, cu care a câștigat Campionatul European în 2018 și Cupa Mondială în 2021.

Cea de-a șasea ediție Sports Festival, cel mai mare eveniment multi-sportiv din România dedicat sportului de masă, va avea loc în 12-15 iunie, la Cluj-Napoca.

Evenimentul se va desfășura în zona platoului Cluj Arena, Aleea Stadionului, Radisson Garden, Parcul Central, părculețul de copii din proximitatea stadionului și Parcul Iuliu Hațieganu.