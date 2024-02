Imn amar dedicat de fani lui Marius Șumudică, după o nouă înfrângere a lui Gaziantep

Gaziantep a cedat pe teren propriu cu Istanbul Bașakșehir, 0-2, într-un meci contând pentru etapa cu numărul 27 din Superlig. Cum echipa a ajuns din nou pe loc retrogradant, fanii turci și-au pierdut răbdarea cu Marius Șumudică.

Suporterii turci i-au scandat lui Marius Șumudică, după primul gol marcat de Bașakșehir: „Spune-ne, Șumudică, de ce nu joacă echipa?”, conform presei locale. Iar situația a devenit mult mai tensionată după ultimul fluier al arbitrului care a consfințit al 13-lea eșec pentru Gaziantep în acest sezon. ”Șumi, demisia!”, au strigat suporterii după încheierea partidei.

Crede că va reuși să salveze echipa

”Nu știu ce s-a discutat, dar noi chiar am jucat bine și am luptat. Am avut 14 șuturi, dar n-am reușit să marcăm. Adversarii au avut 4, din care au dat două goluri. Cred că ne vom salva, dar trebuie să luptăm în continuare. Am jucat cu Galatasaray, Fener, Bașakșehir... am avut meciuri grele. Eu am venit în mijlocul sezonului. Nu știu dacă fanii mă mai vor sau nu, dar știu că mai avem 11 meciuri și că azi am jucat bine. Am dominat o echipă importantă”, s-a apărat Marius Șumudică, după 0-2 cu Istanbul BB.

În urma eșecului suferit în ultima etapă, Gaziantep a rămas pe locul 17, retrogradant, cu 28 de puncte. În Turcia, lupta pentru evitarea retrogradării este extrem de disputată, de la locul 13 până la locul 18 echipele fiind înșirate pe un singur punct.