Ianis Hagi, mesaj pentru contestatarii săi, cu o zi înainte de confruntarea România - Belgia

Ianis Hagi a vorbit în cadrul unui interviu acordat FRF TV despre perioada grea, de un an, prin care a trecut după ce s-a accidentat la genunchi, le-a transmis un mesaj celor care l-au criticat și continuă să-l critice, dar le-a și făcut o promisiune susținătorilor săi.

”A fost cel mai jos moment al meu în fotbal. Mi-am dat seama că în fotbal totul se uită foarte repede, se șterge cu buretele extrem de repede tot ce ai făcut. Mi-am dat seama că trebuie să urc din nou Muntele Everest pentru a arăta cine sunt”, a declarat internaționalul român.

Ianis Hagi a continuat: ”A fost o motivație, o ambiție destul de mare a mea. Lumea nu credea că pot să revin. În continuare lumea crede că nu pot să fac anumite chestii sau nu merit să fiu în anumite locuri. Atâta timp cât sunt liniștit și știu că am dat totul, nu am ce spune. Dumnezeu a avut grijă de mine. Am mare încredere în Dumnezeu și sunt sigur că momentul meu va veni.

Ianis Hagi, în căutarea celei mai bune versiuni

Acesta este fotbalul. Azi faci ceva, mâine nu mai ești. Sunt aici, am demonstrat și voi demonstra în continuare. De acum încolo se va vedea cea mai bună versiune a mea”, a spus Ianis Hagi, potrivit frf.tv.

Jucătorul de 25 de ani a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior la începutul anului 2022, iar această accidentare l-a făcut să stea departe de terenul de fotbal mai bine de un an. Ianis Hagi a reușit să revină pe teren, chiar dacă nu la nivel maxim. El a avut o contribuție decisivă la calificarea la Euro 2024 și a prins lotul pentru turneul final din Germania.