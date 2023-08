Halep, trasă înapoi cu 15 ani: Simona a ajuns într-o situație de neimaginat din cauza dopajului

Simona Halep (31 de ani) a spus, imediat când s-a aflat că a picat un test antidoping, un lucru de gravitatea căruia ne dăm seama abia acum, după 11 luni. „Astăzi începe cel mai greu meci din viața mea“, a fost fraza cu care românca și-a început comunicatul publicat pe 21 octombrie 2022.

Din păcate, acest „meci“ are o desfășurare nefericită pentru fostul lider mondial. Dacă am face o paralelă cu tenisul, sportul care a făcut-o mare pe Halep, putem spune că românca a cedat deja primul set. Pentru că, din punct de vedere sportiv, piederile suferite de ea sunt irecuperabile. În acest moment, când am trecut în setul doi al acestui „meci“,„Simo“ are o singură miză reală: salvarea reputației sale. Ar reuși acest lucru, dacă s-ar dovedi că Roxadustat, substanța interzisă pentru care a testat pozitiv, a ajuns în organismul ei printr-un supliment contaminat. De altfel, pe acest argument și-a construit Simona apărarea, împreună cu avocații ei. Dacă Sport Resolutions va accepta probele prezentate în susținerea acestei variante, românca n-ar scăpa de suspendare, dar va obține, totuși, o victorie destul de importantă. Una de imagine! Pentru că va fi scutită de eticheta de „trișoare“ pusă pe sportivii care încearcă să-și valorifice munca, în mod necinstit, folosind substanțe interzise.

Până să vedem cum se va derula această poveste, din păcate, avem confirmarea că, din punct de vedere sportiv, „Simo“ a plătit deja prețul cel mai mare pentru implicarea ei într-un caz de dopaj. Pentru că, fără niciun meci în circuitul feminin de 345 de zile, constățeanca a fost retrogradată la kilometrul 0 al tenisului, dusă la nivelul unei jucătoare care abia vrea să facă primii pași în acest sport. Clasamentul live, actualizat în timp real, reflectă deja această situație nefericită.

S-au dus și punctele pentru ultimul trofeu

Indiferent de durata suspendării pe care o va primi, Halep a fost deja pedepsită extrem de dur pentru testul antidoping pe care l-a picat, la New York, în august 2022. Pentru simplul motiv că ea e în afara sportului de performanță de 11 luni. Drept urmare, punctajul ei s-a „topit“. Până la finalul săptămânii trecute, în dreptul româncei mai rămăseseră 1.000 de puncte. Din care vreo 900 pentru Rogers Cup, ultimul trofeu cucerit de „Simo“. Se întâmpla, anul trecut, la Toronto, după o finală cu Beatriz Haddad Maia. Acum, având în vedere că a pornit la drum Rogers Cup 2023, la Montreal de această dată, din clasament au fost șterse punctele aferente acestei întreceri pentru ediția din 2022. Așadar, Halep a rămas cu doar 70 de puncte. Totalul ei de acum rezultă din prezența ei pe tablou, anul trecut, la Cincinnati și la US Open. În următoarele săptămâni, când vor începe și edițiile din acest an ale acestor competiții, Simona va rămâne cu... 0 puncte. Și va dispărea din clasamentul tenisului feminin.

Revenind la ierarhia live, aici Halep ocupă acum locul 574! Sub niște jucătoare de care n-a auzit nimeni. Printre care și româncele Georgia Crăciun (571 WTA), Oana Georgeta Simion (539 WTA), Karola Bejenaru (520 WTA) sau Oana Gavrilă (474 WTA). Ultima dată când Halep a ocupat locul 574 WTA a fost într-un clasament publicat pe 28 aprilie 2008. Când Simona era o adolescentă de 16 ani!