Halep, postare virală după audierile de la TAS: „Coșmarul s-a încheiat! Binele și adevărul înving mereu“

Simona Halep (32 de ani) s-a gândit să ne ofere o concluzie a audierilor de la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, la 12 zile după acest „meci decisiv“ pentru cariera ei pe care l-a „jucat“ pe 7, 8 și 9 februarie.

Probabil, această întârziere din partea Simonei, în ceea ce privește reacția oferită după audierile de la TAS, e cauzată de faptul că, între timp, ea s-a angrenat într-un demers sortit eșecului, după cum Adevărul a explicat aici.

Acum însă, în așteptarea deciziei TAS, care poate veni în câteva zile sau în câteva luni, „Simo“ a făcut o postare în limba engleză pe contul ei de Instagram.

Ce a scris Simona Halep?

*Coșmarul pe care l-am trăit de un an și jumătate s-a încheiat. Am avut șansa de a prezenta apărarea mea la TAS, de a arăta că nu m-am dopat niciodată. E ceea ce am susținut din prima zi în care am fost acuzată.

*Acum aștept decizia, ținându-mi capul sus. Și vreau să vă mulțumesc vouă, fanilor, jucătorilor, foștilor jucători, adevărate legende ale acestui sport, sponsorilor mei și tuturor pentru această susținere incredibilă. Pentru toate mesajele pe care mi le-ați transmis de-a lungul acestei perioade groaznice. Vă mulțumesc pentru sprijinul vostru necondiționat. Acest sprijin a însemnat enorm pentru mine și mi-a dat puterea de a se lupta, zilnic, pentru a arăta adevărul.

*Voi împărtăși știrea despre cazul meu cu voi, imediat ce voi primi verdictul. Vă urez toate cele bune. Binele și adevărul vor învinge mereu. Simona!