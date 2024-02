Țiriac a „rezolvat“ marea problemă a lui Halep: soluția sa și o remarcă nesărată despre românii din țară

Când o probă te incriminează, să o arunci la gunoi! Aceasta pare a fi deviza lui Ion Țiriac (84 de ani). Pentru că, după un an și jumătate de când se judecă acest caz de dopaj, cu Simona Halep (32 de ani) în prim-plan, omul de afaceri a venit cu o soluție-blitz prin care să fie rezolvată una din marile probleme ale Simonei.

Concret, vorbim despre „pașaportul biologic“, care indică spre „dopajul sanguin“. Adevărul a explicat aici, în detaliu, cum s-a ajuns la această concluzie după audierile de la prima instanță, cea de la Londra, unde Sport Resolutions a suspendat-o 4 ani pe campioana din România.

Problema „pașaportului biologic“ complică mult cazul Halep și la TAS, după cum au notat comentatorii din afara țării. Doar că, în viziunea lui Țiriac, problema poate fi rezolvată foarte ușor. „Soluția“ miliardarului a fost expusă de acesta la Gala Sportului Românesc.

„Având în vedere că acum știm că proba de sânge a fost oarecum maltratată în România... A fost luată dimineață, la 05.30... Trebuie ca în trei ore să fie la -3 grade în nu știu ce laborator. Aia (n.r. – proba de sânge) nu trebuia admisă! A fost luată și după atâta timp... Să sperăm că TAS-ul face o treabă mai bună decât atunci când i-au luat medaliile Andreei Răducanu de la Sydney, în 2000“, a spus Țiriac. El a făcut o comparație cu cazul gimnastei Andreea Răducan. Care a pierdut aurul olimpic, deoarece a luat un Nurofen înainte de concurs, acuzând o răceală. Din păcate, medicamentul a conținut o substanță interzisă și, din acest motiv, Răducan a fost lăsată fără titlul olimpic în 2000.

Revenind la Ion Țiriac, acesta și-a început discursul la Gala Sportului Românesc pintr-o remarcă nesărată la adresa compatrioților din țară.

„Am realizat, încă o dată, în această seară că românii au prea mulți bani. Încă o dovadă. În loc să fac 40 de minute de acasă până aici, am făcut o oră și jumătate. Asta de unde? S-a făcut benzina peste un euro, dar mașinile sunt tot mai multe. Înseamnă că o ducem foarte bine“, a fost declarația omului de afaceri.

Mai departe, Țiriac nu putea rata prilejul de a lansa noi promisiuni despre proiectele sale SF. La acest capitol, el deține deja o colecție impresionantă de idei. Care, din păcate, n-au depășit niciodată acest stadiu, după cum Adevărul a arătat aici.

Acum, la Gala Sportului Românesc, Țiriac a spus, din nou, că are în plan să facă mari construcții sportive pentru țară: „Aș investi și în fotbal cu Mircea Lucescu. Vorbesc serios! Dar acum mă bat cu morile de vânt, e mare birocrația. Dar eu fac la Otopeni ceea ce am promis. Și mă apropii foarte mult de o sală polivalentă. Aș face un stadion, cu o școală pentru copii. Uite ce e la baza Granitul, acolo unde avem foarte mulți tineri care vin cu echipele și joacă. Dacă am avea mai multe din astea, probabil că am face altceva și n-am avea 13 străini într-o echipă de fotbal, ci 13 români“.