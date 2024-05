Halep oferă României o lecție amară: cum a plătit pentru că a făcut din țânțar armăsar

Se duc unul câte unul obiectivele Simonei Halep (1.136 WTA) setate după expirarea suspendării pentru dopaj. Ceea ce arată cât de puternic a lovit-o pe fosta ocupantă a locului 1 mondial faptul că a fost scoasă din circuit, timp de un an și jumătate.

Înainte de a primi verdictul favorabil de la TAS, constănțeanca a tot spus că visează să joace tenis, în 2024, la Paris. A ajuns acolo, ce-i drept, dar în cadrul unei întreceri minuscule, Trophée Clarins, unde n-a rezistat pe teren nici măcar un meci întreg. Apoi, s-a ales praful de visul French Open, iar acum s-a dus și șansa participării la Jocurile Olimpice de la Paris. La acest al doilea eveniment, lucrurile s-au cam clarificat din momentul în care Halep s-a „rupt“, încă o dată, în timpul confruntării cu McCartney Kessler. Imediat, s-a vehiculat că refacerea va dura 2 luni. Deși Halep n-a comentat această informație, faptul că ea nu s-a mai înscris la nicio întrecere arată gravitatea problemei. Iar această absență îndelungată, care se prefigurează, încă una, i-a compromis șansele participării la JO 2024.

Potrivit postării lui Daniel Radu, jurnalist freelancer, cu doar 11 puncte în dreptul ei, Halep nu mai poate pătrunde în Top 400 mondial până pe 10 iunie, când e termenul-limită pentru stabilirea tabloului olimpic. Pur și simplu, nu mai are cum să acumuleze punctele necesare până atunci. Intrarea în Top 400 WTA era condiția de care depindea prezența Simonei la Paris. Daniel Radu a notat că „în cadrul Jocurilor Olimpice nu există wild-card-uri (n.r. - invitații) și nu se fac alte excepții de la reguli“.

Singura derogare pe care o putea primi Halep, ca să joace la JO 2024, era pentru absența ei din echipa României de Billie Jean King Cup. Ceea ce s-a întâmplat, de pildă, în cazul Irinei Begu (33 de ani). Aceasta a obținut calificarea pentru Jocurile Olimpice pe baza acestei derogări – a lipsit de la meciul cu Ucraina la Billie Jean King Cup - și grație clasamentului protejat (n.r. – 49 WTA), cel de dinaintea accidentării. În ierarhia la zi, Irina ocupă locul 127 mondial.

Sorana, preocupată doar de turneele WTA

În ceea ce privește situația celorlalte românce, ne putem lua deja gândul de la Sorana Cîrstea (34 de ani, 30 WTA), prima noastră „rachetă“ din ierarhia mondială. Pentru că, începând din 2018, de când s-a retras de la echipa de Billie Jean King Cup / Fed Cup, „Sori“ a fost preocupată exclusiv de cariera ei în circuitul WTA. Iar acum, când a fost eliminată de la French Open în turul I – 3-6, 6-3, 6-7 cu Blinkova (55 WTA) – s-a grăbit să ne lămurească, în dialog cu Eurosport, că JO 2024 nu face parte din calendarul ei competițional.

„Știu sigur că nu merg la Jocurile Olimpice pentru că nu m-am calificat, conform criteriilor. Apoi, la meciul cu Blinkova, încercând să plec după o minge, am pus călcâiul la care am probleme încă din februarie și am simțit că mi-a băgat cineva un cuțit. E destul de complicat pentru că, pentru a-mi reface călcâiul, trebuie să iau pauză de o lună și nu pot să fac asta pentru că sunt în mijlocul sezonului... Urma să joc la Birmingham, Eastbourne și Wimbledon, programul clasic, să-i spun așa, dar voi vedea dacă voi fi aptă pentru aceste turnee sau dacă voi anula Birmingham și Eastbourne și voi încerca să ajung, cât mai bine, la Wimbledon“, a explicat Cîrstea.

În rest, Ana Bogdan (64 WTA), Jaqueline Cristian (69 WTA) și chiar și Monica Niculescu (40 WTA la dublu) rămân în cărți pentru o prezență la JO 2024. Asta în cazul în care își vor și dori acest lucru. Nu trebuie să uităm că, la ultima ediție a Jocurilor Olimpice, la Tokyo, a ieșit un scandal monstru din cauza tenisului.

La vremea respectivă, în 2021 – pandemia a amânat evenimentul cu un an – fetele noastre – cu excepția Simonei Halep care era chiar accidentată - s-au dat lovite! Au invocat diverse probleme medicale, dar apoi au jucat bine-mersi în turneele WTA, de unde vin banii. De aici, a apărut și acest comunicat acid, care se găsește inclusiv astăzi pe site-ul Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR): „În data de 20.06.2021, Federația Română de Tenis a informat COSR că Simona Halep, Sorana Cîrstea, Patricia Țig, Irina Begu sunt accidentate și este necesară retragerea lor din Echipa Olimpică pentru JO Tokyo 2020. Ulterior, Ana Bogdan devenit eligibilă pentru competiția olimpică dar a renunțat la participare. Din motive justificate, ținând cont de prejudiciul de imagine și cel financiar, Comisia Tehnică Olimpică pentru Sportul de Performanță, Comisia Medicală și Comisia de Etică vor analiza cazul creat și vor înainta concluziile Comitetului Executiv“.

Ce s-a întâmplat după acest anunț pompos? Nimic. România a trimis o singură jucătoare de tenis, la Tokyo, Mihaela Buzărnescu, singura care şi-a arătat disponibilitatea de a juca în proba de simplu. „Miki“ a fost eliminată în turul II de cehoaica Marketa Vondrousova.

Zika sau cum să faci din țânțar armăsar...

Revenind la cazul Halep, foarte probabil, aceasta își va încheia cariera cu o singură prezență la Jocurile Olimpice. Cea din 2012, la Londra, cu mult înainte ca Simona să fie un nume important în tenisul mondial. De altfel, la vremea respectivă, Halep a ieșit din competiție, în turul I, cu următoarele rezultate de care nu-și amintește nimeni astăzi:

*Proba de simplu: 4-6, 2-6 cu Shvedova (Kazahstan)

*Proba de dublu (alături de Sorana Cîrstea): 3-6, 2-6 cu Venus și Serena Williams (SUA)

Patru ani mai târziu, o mare vedetă deja în tenisul feminin, Halep a făcut greșeala de a da cu piciorul la șansa participării la Jocurile Olimpice de la Rio. Pentru că a făcut din țânțar armăsar, invocând că se teme de virusul Zika. Care era transmis prin ciupitura țânțarilor. Spre norocul omenirii, acest virus n-a creat o demență mondială, la fel ca SARS-CoV-2, dar a devenit pretextul Simonei Halep pentru a sări peste JO 2016. Cu precizarea că virusul Zika n-a fost o problemă pentru miile de sportivi care au călătorit în Brazilia, concurând în diferite probe.

Această greșeală comisă de Simona, care a renunțat atât de ușor la o ediție a Jocurilor Olimpice la care ar fi avut șanse mari la medalii, ar trebui să fie o lecție pentru alți sportivi. Pentru că, uneori, nu te întâlnești de două ori în viață cu astfel de oportunități. Cazul Halep ne arată acest lucru. De altfel, în 2021, Simona s-a accidentat grav, înaintea Jocurilor Olimpice și chiar n-a putut merge la Tokyo, deși își dorea acest lucru. Iar acum, povestea s-a repetat, înaintea Jocurilor Olimpice de la Paris.

Argint

Singura noastră medalie olimpică la tenis a fost câștigată, la dublu, de perechea Horia Tecău – Florin Mergea. La JO 2016, cei doi au avansat până în finală, pierzând acolo în fața cuplului spaniol, format din Marc Lopez – Rafael Nadal, scor 2-6, 6-3, 4-6.