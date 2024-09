Halep își strigă disperarea: Simona, discurs tăios după ce cariera ei a fost făcută țăndări

Simona Halep a declarat, duminică, într-o conferinţă de presă, că modul în care a fost judecat de Agenţia Internaţională de Integritate a Tenisului (ITIA) cazul de doping al italianului Jannik Sinner a fost diferit de modul în care a fost judecată speţa sa, precizând că nu este corect.

"Nu doar simt, chiar s-a tratat diferit cazul lui Sinner. Toată lumea a putut să vadă. Nu am nimic cu Sinner, chiar cred că poate fi o contaminare. Am trecut prin asta, ştiu cât de greu este şi cât de urât este şi ce se poate întâmpla. Dar modul lui de judecată a fost diferit faţă de al meu şi nu a fost corect nici faţă de mine, nici faţă de ceilalţi sportivi care au trecut prin acest infern acum doi ani. Atunci cred că am fost vreo 3-4 jucători cu aceeaşi situaţie. Sper ca în viitor să se judece la fel, indiferent că eşti numărul 1 sau numărul 200 mondial trebuie să fii tratat la fel", a afirmat Halep, prezentă la tragerea la sorţi a tabloului turneului Ţiriac Foundation Trophy 2024 de la Bucureşti.

Halep, care a ispăşit o suspendare de 9 luni, redusă de la 4 ani, în urma unei testări pozitive la roxadustat, a menţionat că jucătorii tineri trebuie să fie foarte atenţi cu ceea ce consumă.

"Tinerilor le spun să facă aşa cum am făcut şi eu. Pentru că am fost foarte atentă întotdeauna, nu am luat nimic fără să mă asigur că e corect, bun şi curat. Dar a fost o greşeală, echipa mea mi-a dat aceste suplimente, probabil că responsabilitatea trebuia să fie a mea, să mă duc eu la laborator, dar nu cred că se duce niciun sportiv la laborator să le testeze. Pe cutia suplimentului nu scria că există vreo substanţă interzisă... Chiar îmi doresc să nu mai treacă nimeni prin aşa ceva pentru că a fost foarte urât şi foarte greu emoţional. E un subiect pe care vreau să-l las în urmă, am viaţa înainte şi sper să revin pe teren. Pentru nu ştiu cât timp, dar îmi doresc să revin", a precizat ea, potrivit Agerpres.

Italianul Jannik Sinner, numărul unu mondial al tenisului masculin, a fost găsit nevinovat de comiterea oricărei greşeli sau neglijenţe de un tribunal independent, după ce a fost depistat pozitiv la două controale antidoping în luna martie, a anunţat Autoritatea Internaţională de Integritate a Tenisului (ITIA).

Un tribunal independent a acceptat explicaţia lui Sinner conform căreia contaminarea cu o substanţă interzisă, clostebol, un agent anabolizant, a avut loc atunci când un membru al echipei sale a aplicat un spray fără prescripţie medicală pentru a trata o rană uşoară la începutul acestui an, a indicat ITIA într-un comunicat.

"Acest membru al echipei a aplicat spray-ul între 5 şi 13 martie, perioadă în care ei i-au oferit de asemenea masaje zilnice şi terapie sportivă lui Sinner, ceea ce a dus la o contaminare transdermică involuntară. După fiecare test pozitiv a fost dictată o suspendare provizorie. De fiecare dată, Sinner a contestat cu succes suspendarea provizorie şi astfel a putut continua să joace", se arată într-un comunicat al ITIA.