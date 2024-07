Halep, greșeala care i-a stricat revenirea în tenis: Țiriac a explicat unde a comis-o Simona. Reacția sportivei

S-a ales praful de revenirea Simonei Halep (32 de ani, 1.127 WTA) în circuitul feminin, după o absență de peste un an și jumătate cauzată de un scandal de dopaj. Desigur, pe 5 martie, când TAS a redus suspendarea româncei, de 4 ani la doar 9 luni, fanii înfocați ai fostului lider WTA au sperat că idolul lor va reveni imediat pe teren și va relua seria marilor victorii din perioada 2013-2022.

Din păcate, în realitate, lucrurile au stat cu totul altfel. Dovadă și faptul că acum, când sezonul se apropie de final și deja s-au jucat trei din cele patru Grand Slam-uri, în dreptul lui Halep apare un singur meci întreg. Pierdut pe 19 martie cu Badosa, la Miami Open. Plus o altă partidă, la Trophee Clarins la Paris, în timpul căreia românca a fost nevoită să abandoneze, accidentată, la scorul de 7-5, 2-3 cu americanca Kessler (112 WTA).

De atunci, de la această a doua apariție pe teren pe data de 15 mai, „Simo“ a terminat-o cu turneele oficiale. A jucat într-un demonstrativ, la Cluj, în iunie și, săptămâna trecută, a fost la nunta lui Ianis Hagi, dar de tenisul de performanță nu s-a mai pomenit în cazul fostului lider mondial. Și, din păcate, Halep va rata și prezența la Jocurile Olimpice de la Paris (26 iulie – 11 august). De fapt, în acest moment, nu se știe nici cine o antrenează pe Simona și nici ce planuri are ea pentru reluarea carierei sale.

Iar cel mai mare semn de întrebare e, de fapt, legat de capacitatea fizică a Simonei de a mai juca tenis de nivel înalt. Pentru că, în dialog cu Adevărul aici, medicul Alin Popescu s-a referit la o situație din cauza căreia constănțeanca poate fi nevoită să se retragă. Totuși, din ce a spus în iunie, românca nu ia în calcul această variantă. Cel puțin, nu în acest moment.

Până să vedem ce urmează pentru Halep, la situația ei s-a referit și Ion Țiriac (86 de ani), omul care a ghidat cariera Simonei din umbră. Fostul jucător de tenis a spus că marea greșeală a acesteia a fost faptul că s-a grăbit să se întoarcă pe teren, la doar 14 zile după verdictul TAS, fără să fi avut o pregătire adecvată înainte. Iar Țiriac are dreptate, când ne amintim că Halep s-a „rupt“ în timpul duelului cu Paula Badosa, a terminat partida în genunchi și problemele ei medicale, începute atunci, continuă și acum.

Ce a spus Ion Țiriac despre Simona Halep?

*Nu pot să-mi dau cu părerea despre Simona Halep. Chiar dacă aș avea informații despre participarea Simonei la US Open, nu le-aș spune. E treaba ei. Eu n-aș fi participat la Miami. Aș fi început cu turnee mici, încă din calificări. La Jocurile Olimpice n-a ajuns pentru că n-a avut performanță. Simona e locul 2005 sau cât o fi acum...

Halep: „Nu sunt o mașină“

Aseara, la o zi după declarația dată de Ion Țiriac, Simona Halep a avut o postare pe rețelele de socializare prin care a subliniat că, la ora actuală, e incapabilă de a juca tenis. Iată cele scrise de fosta ocupantă a locului 1 WTA:

*Am vrut să ofer o mică actualizare despre situația mea medicală deoarece am fost destul de ocupată în ultima vreme. Nu este cea mai bună veste, dar am vrut să o împărtășesc.

*De câteva luni mă lupt cu o accidentare la genunchi. Este o leziune pe care nu am mai avut-o până acum și a fost una greu de gestionat, iar durerea persistă.

*A fost o perioadă foarte dificilă (aproape doi ani) din punct de vedere psihic și emoțional pentru mine și chinul fizic cu siguranță nu ajută. Am decis să-mi iau timpul necesar pentru a mă recupera corect decât să mă antrenez și să joc cu dureri.

*Dorința mea a fost mereu sa încerc să revin cat mai repede, dar nu sunt o mașină, sunt o ființă umană și am nevoie de timp să îmi revin, după tot ce am întâmpinat.

*Vă țin la curent și, ca întotdeauna, vreau să vă mulțumesc pentru sprijinul vostru permanent. Sper să revin pe teren cât de curând.