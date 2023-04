Hagi – Petrescu, contre după Farul – CFR Cluj: „Super Dan“, replică tăioasă pentru prietenul său

La fix trei luni după ce echipa sa a fost spulberată de CFR Cluj, pe data de 23 ianuarie, în prima etapă din acest an, Gheorghe Hagi (58 de ani) și-a luat revanșa față de Dan Petrescu (55 de ani). Deși succesul ardelenilor din ianuarie a fost mai clar, scor 3-0, cel al Farului de sâmbătă seară a fost mai prețios. Pentru că, în sezonul regulat, punctele se înjumătățesc la final, pe când acum, în play-off, victoria Farului a adus trei puncte în contul „marinarilor“, deși scorul a fost la limită, 1-0.

Nervos după eșecul care a îndepărtat CFR de al 6-lea titlu cucerit la rând, dar mai ales de penalty-ul anulat de VAR pentru echipa sa, Dan Petrescu a plecat glonț la vestiar, după fluierul de final. De aici, a fost amplificat gestul său, de a nu-l aștepta pe Hagi pentru a se îmbrățișa cu el.

Bineînțeles, episodul a fost dezbătut, pe larg, la conferințele susținute de cei doi tehnicieni, după partidă. Iar întrebarea despre gestul său l-a cam iritat pe Dan Petrescu, care s-a și supărat mai tare, când a aflat ce a avut de zis Hagi despre ce s-a întâmplat.

Ce a declarat Gheorghe Hagi?

*N-am apucat să vorbesc cu Dan Petrescu. M-am dus să-l salut, dar nu l-am văzut. De asta am plecat și eu repede de pe teren. M-am dus să-l salut, așa cum fac cu toți cei care vin aici. Nu l-am văzut...

Ce a spus Dan Petrescu?

*Mi se pare penibil să spună Hagi că nu m-a găsit. Iar ultima dată, când am câștigat 3-0 aici, nu m-am văzut cu Gică. Nici a doua sau a treia zi. Apoi, am vorbit. Eram supărat acum, de asta am plecat. Gică e prietenul meu pe viață. Oricum, îl sun și-l felicit.

Play-off, etapa a V-a

Vineri: Sepsi – CS U Craiova 1-2

Sâmbătă: Farul – CFR Cluj 1-0

Duminică: Rapid – FCSB 20.30

Clasament

1. Farul Constanța 42 de puncte

2. CFR Cluj 38p*

3. FCSB 37p*

4. CSU Craiova 35p

5. Rapid 28p

6. Sepsi 24p

*Cu rotunjirea punctelor în sus.