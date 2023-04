Gest nesportiv din partea lui Dan Petrescu la finalul partidei cu Farul. Cum a reacționat antrenorul campioanei după ce l-a învins Hagi

CFR Cluj a pierdut 3 puncte importante pe terenul liderului Farul Constanța. Este un nou pas greșit față de campioană care riscă să rateze cel de-al șaselea titlu consecutiv. La finalul partidei Dan Petrescu a fost protagonistul unui gest lipsit de fair-play față de fostul său coleg.

După ce arbitrul a fluierat finalul partidei, Dan Petrescu a plecat supărat direct la cabine, în timp ce gesticula legat de ce s-a întâmplat în timpul meciului. Cel mai probabil era foarte nervos că i-a fost anulată lovitura de pedeapsă din minutul 89 cu care CFR Cluj ar fi putut încheia la egalitate disputa cu formația lui Hagi.

Gestul lui Dan Petrescu a fost unul lipsit de fair-play față de celălalt tehnician, Gică Hagi, cu care nu a mai dat mâna, așa cum se obișnuiește la finalul meciurilor.

Farul Constanța a câștigat toate cele 3 puncte grație golului marcat de Adrian Mazilu, în minutul 53. Cu această victorie Farul se distanțează la 4 puncte de CFR Cluj. Pentru clujeni este prima înfrângere după 9 partide.

Gică Hagi, fericit după victoria echipei sale

Chiar dacă a fost nevoit să joace fără golgheterul Denis Alibec, Hagi a reușit cea mai importantă victorie din play-off și termină turul pe peirmul loc. Tehnicianul și-a lăudat echipa la finalul partidei și a precizat că el a adus mentalitatea de învingător în vestiar.

„Trebuia să facem față unei echipe foarte bune, o echipă care știe să aducă mingea în careu, să atace, chiar și din auturi, din mingi statice. Au câștigat atâtea campionate, sunt experimentați. Cred că tot ce am făcut a ieșit foarte bine, tot ce am pregătit, tot ce am vorbit cu ei. Merităm că suntem acolo, lupta merge în continuare. Începe returul și încep meciurile grele.

I-am surprins cu lucrul ăsta. Băluță la Cupa Hagi a jucat nouar. E un mijlocaș foarte bun, el, Nedelcu. Ne ajută, au talent. Datorită lor și celor care au un randament extraordinar. (...)

Eu am adus această mentalitate în vestiar, de a încerca să fii mai bun în fiecare zi. Mentalitate de campion, ușor, ușor, suntem pe drum. În fiecare zi trebuie să construim lucruri foarte bune. Farul trebuie să facă pasul cel mare. Am jucat și noi mai vertical, am putut să ne luăm cu ei la trântă.

Știu că pot să pierd cu oricine sau să câștig cu oricine. Trebuie fiecare meci luat în parte. Dacă iese, iese, dacă nu, învățăm cum am învățat la ultimul meci în deplasare. Și o să progresăm. Important e să fim deschiși”, a spus Gică Hagi.