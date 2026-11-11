EURO 2028, un vis îndepărtat pentru tricolori! România se află sub Kosovo și Albania la șansele de calificare. Care sunt favoritele competiției

Drumul spre EURO 2028 începe să prindă contur, iar România nu se află printre naționalele considerate favorite la calificare.

Valentin Mihăilă Foto: Sportpictures

Într-un clasament realizat de statisticieni înaintea ultimelor meciuri din grupele Ligii Națiunilor, reprezentativa pregătită de Gică Hagi ocupă doar poziția a 34-a, în timp ce primele 24 de locuri sunt rezervate echipelor cu cele mai bune șanse de a ajunge la turneul final.

Competiția din Marea Britanie și Irlanda se va desfășura între 9 iunie și 9 iulie 2028. Până atunci, naționalele trebuie să treacă prin preliminarii, iar rezultatele din Liga Națiunilor vor avea un rol important în stabilirea urnelor pentru tragerea la sorți.

Ultimele două runde din faza grupelor Ligii Națiunilor sunt programate între 12 și 17 noiembrie. Înaintea acestor partide, 21 de reprezentative își cunosc deja urna în care vor fi repartizate. România va face parte din urna a treia, în timp ce Spania, Portugalia, Franța, Anglia, Olanda, Italia și Grecia se numără printre echipele aflate în prima urnă.

Chiar dacă tabloul urnelor nu este încă stabilit în totalitate, statisticienii au publicat deja o estimare a celor 24 de naționale cu cele mai mari șanse de a participa la EURO 2028.

Spania și Anglia, sigure de prezența la EURO 2028

Potrivit calculelor publicate de Football Meets Data, cele două reprezentative depășesc pragul de 99,9% în privința șanselor de calificare. Franța și Portugalia sunt și ele cotate cu peste 99%, iar alte nouă naționale au trecut de 90%.

În acest grup se află Olanda, cu 97,1%, Italia, cu 93,5%, Germania, cu 92,6%, și Norvegia, cu 91,2%. În estimările specialiștilor apar și Grecia, cu 83,8%, Turcia, cu 67,4%, respectiv Bosnia, cu 48%.

Situația României este mult mai complicată

Reprezentativa pregătită de Gică Hagi are doar 14,8% șanse de calificare și se află în afara primelor 30 de echipe din această ierarhie. În calculele Football Meets Data, românii sunt depășiți inclusiv de Albania (25,1%), Georgia (26,5%) și Kosovo (46,7%).

Naționala României mai are de disputat două partide în actuala ediție a Ligii Națiunilor, împotriva Poloniei și Bosniei. Misiunea nu va fi una ușoară, mai ales că echipa lui Hagi nu a obținut niciun punct în primele patru întâlniri și ocupă ultima poziție în Grupa 4.