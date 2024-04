Gigi Becali se pregătește de grupele Ligii Campionilor. Patronul FCSB visează iar cai verzi pe pereți

FCSB a mai trecut un hop și are 9 puncte din 9 posibile în debutul play-off-ului. Victoria din partida de duminică seara cu Universitatea Craiova (2-0) a dus formația roș-albastră la 10 „lungimi“ față de următoarele în clasament, astfel că nu prea mai sunt semne de întrebare în privința câștigătoarei campionatului.

Deși nu e cu toți sacii în căruță, Gigi Becali și-a anunțat deja noul țel: calificarea în grupele Ligii Campionilor. Un obiectiv practic imposibil pentru o formație românească – doar ne amintim acel 0-10 la general al FCSB în fața lui Silkeborg, un no name în Europa –, dar îl știm cu toții pe patronul roș-albaștrilor. Așadar, omul de afaceri susține că îi mai trebuie 5 jucători pentru a se lupta de la egal la egal cu crema formațiilor de pe continent.

Denis Alibec, cap de listă

Pentru atac, liderul a demarat deja discuții pentru Denis Alibec și Louis Munteanu. Primul evoluează în Qatar, dar e gata să revină în Europa. De cealaltă parte, Munteanu aparține de Fiorentina, de unde este împrumutat la Farul. Al treilea jucător cu care negociază FCSB e un atacant din prima ligă portugheză, spaniolul Rafa Mujica, de la Arouca, al treilea golgheter al campionatului lusitan. Doi fundași laterali și un mijlocaș de profilul lui Bourceanu sunt alte ținte ale clubului lui Becali.

„Echipa încă nu e ce îmi doresc. Mai vreau un atacant, dar și o extremă dreapta. Tavi (n.r. Popescu) a fost bunicel azi, dar nu e ce vreau. Nu mă pot plânge de el, dar nu e ce vreau pentru Europa. Vreau să vorbesc mai mult de viitor. Acum vor veni jucători. Am vorbit cu MM Stoica și i-am zis: «Dacă luăm campionatul, trebuie să aducem 5 jucători». Mă interesează Liga Campionilor. Și trebuie să aduc un vârf de careu, o extremă dreapta, un mijlocaș gen Bourceanu, un fundaș stânga și un fundaș dreapta. Poate și un fundaș central. Nu că schimb echipa, ci o dublez.

10 ani au trecut de la ultima calificare a unei formații românești în grupele Champions League. FCSB s-a clasat ultima, după Chelsea, Schalke și Basel. În sezonul 2008/2009, am avut chiar două echipe în această fază, FCSB și CFR Cluj.

Chestia e așa: dacă tot am nevoie ca să atac în campionat și în cupele europene, de ce să nu dublez echipa cu jucători valoroși? E o chestie economică. Louis Munteanu este un jucător care ne interesează. Am și luat legătura, demult. Dar am ținut secret, ca să nu am concurență. Dar am văzut că au spus și alții, așa că am spus și eu. I-am cerut voie lui Gică (n.r. Hagi). O să iau și în apărare. Pe Alibec îl iau. Și mai iau un atacant puternic, de careu, dar să aibă și puțină tehnică, să nu se mai lovească mingea de el“, a spus Gigi Becali, la Digi Sport, într-o declarație care sugerează haosul managerial din sânul clubului.

Florinel Coman a anunțat că pleacă

Însă planurile patronului ar putea fi date peste cap de decizia celui mai bun om al echipei, Florinel Coman, care e decis să plece la finalul sezonului. Marcatorul primului gol al FCSB în partida cu Universitatea Craiova și coautor la al doilea (centrarea sa a fost deviată în proprie poartă de Vlădoiu) a spus răspicat că e pe cale să dea curs ofertei de la Borussia Mönchengladbach.

„Am primit oferta de 60.000 (salariu de 60.000 de euro pe lună), o am pe masă. Cred că voi pleca la vară. Îmi doresc să schimb, este normal“. Gigi Becali este disperat să-și păstreze „perla“, mărturisind că va face totul pentru a-l convinge să rămână. „Fără el, adio Liga Campionilor!“, a concluzionat patronul roș-albaștrilor. Chiar și așa, jucătorul are clauză de reziliere a contractului, astfel că un club care îl vrea o poate plăti și scapă astfel de negocierile sau de opoziția lui Becali.

Cum poate deveni FCSB campioană la mijlocul play-off-ului

- Victorii cu CFR Cluj și Rapid, în rundele 4 și 5.

- Ardelenii să nu obțină mai mult de un punct în etapa a 5-a, contra Farului.

- Universitatea să nu ia mai mult de un punct în disputele cu Farul (etapa a 4-a) și Sepsi (etapa a 5-a).

FCSB ar acumula 47 de puncte, iar CFR și Craiova ar avea maximum 32 de puncte. Cele 15 puncte rămase în joc nu ar mai conta, roș-albaștrii având avantaj la egalitate pentru că nu au beneficiat de rotunjire la intrarea în play-off.

Cum se poate relansa lupta pentru titlu la mijlocul play-off-ului

- FCSB să piardă cu CFR Cluj și Rapid.

- CFR să câștige cu Farul.

- Universitatea să învingă Farul și Sepsi.

FCSB ar rămâne cu 41 de puncte, iar principalele urmăritoare, CFR Cluj și Craiova, s-ar apropia la 37.