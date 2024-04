Coman face totul ca să plece de la FCSB, Becali face totul ca să-l păstreze. Declarațiile incredibile ale jucătorului

Florinel Coman a marcat primul gol al FCSB în partida cu Universitatea Craiova și l-a creat p al doilea, centrarea sa fiind deviată în proprie poartă de Vlădoiu. Chiar dacă a adus încă 3 puncte pentru roș-albaștri, aripa liderului a avut un discurs ciudat, în care a spus că a fost cel mai slab din echipa sa.

„Un meci prost făcut de mine, jalnic! Am fost cel mai slab de pe teren, dar Dumnezeu... ce pot spune, m-a făcut să marchez. Așa a fost, un meci foarte slab, mai ales prima repriză. M-au ajutat colegii, jocul echipei a fost foarte bun, am verticalizat, am cerut mingea în profunzime. Ca echipă, prima repriză a fost foarte bună. Eu nu am câștigat multe dueluri, nu am fost ca la meciurile trecute. La primul gol a fost greșeală de portar”, a spus Coman la Prima Sport.

Declarațiile sale fac parte dintr-o strategie prin care încearcă să plece de la FCSB, după cum el însuși a admis: „Am primit oferta de 60.000 (salariu de 60.000 de euro pe lună, de la Borussia Monchengladbach), o am pe masă. Cred că voi pleca la vară. Îmi doresc să schimb, este normal. Dar sunt angrenat aici, cu echipa, îmi dau viața pentru echipă pe teren, până la ultima picătură de sânge. Obiectivul este câștigarea campionatului, nu am niciunul cu această echipă și acesta este visul meu”, a spus Florinel Coman.

Gigi Becali vrea să-l convingă cu un salariu enorm

Gigi Becali este disperat să-și păstreze ”perla”, mărturisind că se gândește să-i facă același salariu astronomic (pentru Superliga), numai pentru a-l convinge să rămână. ”Fără el, adio Liga Campionilor”, a concluzionat patronul roș-albaștrilor. Chiar și așa, jucătorul are clauză de reziliere a contractului, astfel că un club care îl vrea o poate plăti și scapă astfel de negocierile sau de opoziția lui Becali.

Adrian Ilie, intermediarul unui eventual transfer, a dezvăluit că pe numele lui Coman există o ofertă de la Borussia Monchengladbach, locul 11 în Bundesliga: „Sunt mai multe echipe din Germania interesate de el, printre care Stuttgart și Gladbach. E de mult timp Gladbach. Eu cred că va pleca în vară”.