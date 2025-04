Gigi Becali a făcut prăpăd după victoria cu U Cluj. Trei jucători de la FCSB părăsesc echipa la finalul sezonului

FCSB a trecut aseară cu 1-0 de Universitatea Cluj, dar jocul liderului a lăsat de dorit, în condițiile în care oaspeții au fost inexsistenți pe teren. Chiar dacă roș-albaștrii au urcat pe primul loc în clasament, Gigi Becali a decis primele trei plecări de la FCSB, din vară.

Patronul FCSB a anunțat că Malcom Edjouma, Alexandru Musi și Alexandru Băluță nu vor continua din stagiunea următoare: ”De ce să fiu nemulțumit? Dacă am fost doar noi pe teren, am controlat și am luat trei puncte, sunt mulțumit. Bîrligea n-a fost în formă, Toma, nimic, l-am băgat pe Musi, mai bine-l lăsam pe Toma, că mai mișca. Tănase, accidentat. Miculescu își face treaba. A dat gol, își face treaba.

Jucătorilor le e frică de minge

Baba mai e cum mai e, dar Edjouma e pericol, Doamne ferește. E pericol pentru noi. O să facem noi o curățenie, o să vedeți voi la vară. Vreo cinci jucători trebuie. Trei pe care i-am văzut în seara asta n-o să mai fie. Edjouma, Musi și Băluță. Pentru ce? Dacă ai mingea la tine, om în toată firea, fotbalist, să-ți fie frică de minge, să nu știi ce să faci cu ea? Doamne ferește! E bine că l-am băgat să-mi dau seama unde e, cum e, să terminăm bâlciul din vară.

N-o să mai fie Baba, o să fie Șut. O să fie și Tănase. O să fie și George Popescu, n-o să mai fie nici Toma, nici Musi. Nu putea să joace o repriză. Lui Musi i-a fost frică să nu-i rupă mingea piciorul, dacă erau cuțite pe minge? Dacă te complexează și ți-e frică, pleci. Stă cine rezistă la luări de poziție”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.