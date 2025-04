Gigi Becali nu i-a prelungit contractul lui Charalambous, scadent în două luni. Strategia convenită de cei doi

Elias Charalambous, venit la FCSB în primăvara anului 2023, a fost luat în râs la început, fiind considerat marioneta lui Gigi Becali. Însă antrenorul cipriot și-a văzut dev treabă și, împreună cu Mihai Pintilii, a bifat un sezon excelent în cupele europene, iar în campionat se bate la titlu.

Tehnicianul roș-albaștrilor mai are contract cu FCSB încă două luni, iar patronul nu i-a propus încă prelungirea contractului. Elias Charalambous spune că nu e nicio grabă, această strategie - de a semna o nouă înțelegere la finalul sezonului - fiind utilizată de cei doi și în mandatele precedente. Totuși, dacă FCSB nu va câștiga titlul și implicit va rata participarea în Liga Campionilor - visul lui Gigi Becali - finanțatorul roș-albaștrilor s-ar putea orienta totuși către alt antrenor.

Charalambous vrea să continue la FCSB

Cu toate acestea, Elias Charalambous nu-și face probleme: „Viața antrenorilor este pe o linie subțire. Când ai rezultate, toată lumea va vorbi laudativ. Dacă echipa nu joacă bine, ești cel mai slab antrenor. Dacă câștigi trofee, ești cel mai bun. Eu încerc să rămân echilibrat. Mă simt foarte bine aici, foarte confortabil și mă bucur de toate momentele. Cât timp voi sta? Nu depinde numai de mine, ci mai ales de club. Dacă clubul este fericit, de ce nu? În fotbal nu se știe niciodată ce se va întâmpla.

E bine să stai mulți ani la un club, dacă ai această posibilitate. În loc să schimbi clubul la fiecare an sau la fiecare șase luni, când nu poți schimba multe lucruri. Lucrez de doi ani la acest club. Jucătorii ne știu ideile, noi le știm calitățile. E mai ușor să lucrezi în asemenea circumstanțe.

Negocieri la finalul sezonului

FCSB este un club la care poți câștiga trofee, iar antrenorii vor trofee. Totul arată bine, dar nu se știe niciodată. Acum închei contractul, peste două luni. Nu cred că e momentul să vorbim acum. Să terminăm campionatul mai întâi. Pentru mine e ok să semnez an de an. Chiar dacă ai 3-4 ani și clubul nu e fericit, ne strângem mâna. Nu e necesar să semnezi pe 3-4 ani. Vedem an de an”, a spus Elias Charalambous, pentru Fanatik.