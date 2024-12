Franțuzoaicele, zero fair-play după meciul cu România. Declarații superioare la adresa handbalistelor noastre

România a fost învinsă de Franța, scor 25-30, în grupa principală a Campionatului European de handbal feminin, după o prestație curajoasă a tricolorelor timp de 50 de minute. Dacă până acum fetele noastre au reușit două reveniri de senzație pe final, cu Cehia și Serbia, e data aceasta vicecampioana olimpică a fost cea care a forțat în ultimele minute.

Evoluția României a fost bagatelizată de antrenorul francezilor și de elevele acestuia, care au vorbit după partidă cu superioritate și lipsă de fairplay. Aceștia s-au legat chiar și de o problemă tehnică petrecută cu 15 minute înainte de final, când meciul de la Euro 2024 a fost oprit din cauza unor probleme cu tabela, dar și de arbitraj.

România a jucat ”foarte încet”

Hatadou Sako, portarul Franței, a spus: ”Astăzi am câștigat mai mult prin dăruire decât prin handbal. Ritmul fals pe care l-au impus ne-a adormit puțin. Mai ales că au existat tot felul de probleme, cu tabela și tot ce a mai fost. A trebuit să rămânem încălzite, chiar dacă meciul a fost oprit 10 minute (n.r. în realitate au fost două minute). Când am jucat în ritmul nostru, am reușit să ne distanțăm. În ciuda adversității lor, în ciuda tuturor circumstanțelor, am reușit să ne distanțăm”.

Vedeta Grace Zaadi a continuat în aceeași notă: ”Azi n-a fost un meci plăcut. Au jucat în ritmul lor, unul foarte încet, n-au alergat foarte mult. Am fost distrase o perioadă. Mă bucur că am reușit să revenim, printre toate deciziile de arbitraj pe care nu le-am înțeles, printre întreruperi. Acum urmează un meci cu o adversară care ne va pune cel puțin la fel de multe probleme”.

Dau vina pe arbitri și pe problemele tehnice

Iar antrenorul Franței a dat vina pe arbitraj și a considerat meciul cu România drept un antrenament bun: „Rezultatul mă mulțumește, mai ales că banca a avut o contribuție importantă. Cred că am fi putut intra la cabine cu un avans mai mare, dar am irosit câteva oportunități din poziții bune. Nu am înțeles arbitrajul din seara asta. A existat și problema cu tabela... nu cred că a fost un meci prea frumos de urmărit. E dezamăgitor. Din păcate, se întâmplă. A trecut mult de la startul competiției. Nu mai contează.

Trebuie să ne descurcăm și în condițiile actuale. Fetele au fost agresive, am rămas unite, așa cum le-am cerut. În final, am obținut ce ne-am dorit. Cu România a fost un antrenament bun pentru meciul cu Muntenegru. Ne-a prins bine această pregătire, cele două naționale au multe în comun”, a declarat antrenorul Sébastien Gardillou pentru handnews.fr.

