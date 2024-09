FCSB - Petrolul, în mocirla din Ghencea. Nervi și ironii după ce campioana a primit iar interzis pe Arena Națională

În ultimele luni, FCSB nu a putut să-și dispute meciurile de acasă, pe Arena Națională, deoarece aceasta a fost închiriată în timpul verii pentru mai multe concerte. Deși sperau ca partida de astăzi cu Petrolul (ora 21.30), să fie prima din actuala stagiune pe cel mai mare stadion din țară, campioana va fi nevoită să joace din nou pe stadionul Steaua, care se confruntă cu grave probleme cu gazonul.

Ne amintim cu toții halul în care s-a prezentat iarba din Ghencea la întâlnirea din Liga Națiunilor dintre România și Lituania (3-1), când însuși Mircea Lucescu a declarat că în acele condițiile este nevoit să mute partidele naționalei la Craiova sau la Cluj, unde gazonul le dă posibilitatea elevilor săi să se exprime cum trebuie pe teren.

Motivul pentru care FCSB are acum interzis pe Arena Națională este un festival gastronomic asiatic, care se desfășoară în apropierea stadionului timp de trei zile. „Ce să facem dacă altă variantă nu avem? Dacă bucureștenii sunt disperați să mănânce mâncare asiatică trei zile la rând?! Am încercat pe Arc (n.r. - stadionul Arcul de Triumf), pe Arc se putea doar vineri, vineri nu voiau televiziunile. Am vrut să ne luăm rămas-bun de la Stadionul Steaua cu o calificare în prelungiri (n.r. meciul cu LASK Linz din Europa League), dar vom juca acolo și cu Petrolul. Până atunci, gazonul își va reveni (n.r. - pe Stadionul Steaua). Știu că se va mai juca un meci acolo, dar cât de cât o să-și revină”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

FCSB încearcă să fugă de pe gazonul prost din Ghencea

Problema este că, în ultimele zile, vremea a fost capricioasă și a plouat mai mereu, astfel că gazonul le va crea dificultăți jucătorilor. Și acest lucru vine într-un moment greu pentru FCSB, care se află mai aproape de locurile retrogradabile decât de cele de play-off. Ca o paranteză, roș-albaștrii s-au mai regăsit în această situație, în două rânduri, în ultimii ani, în 2022-2023, când se aflau după 9 etape la 3 puncte de play-off și au încheiat sezonul regulat pe locul 3, și în 2019-2020, când aveau două puncte distanță față de locul 6 și au reușit să termine pe 4.

În ambele situații, FCSB a pierdut lupta la titlu. Acum, lucrurile stau și mai prost, campioana fiind la 5 puncte în spatele Petrolului, ultima echipă aflată pe loc de play-off. Ce-i drept, mai are și o restanță de jucat, cu FC Botoșani.

Jandarmeria s-a opus ca FCSB să joace pe Arena Națională

Revenind la problema stadioanelor, echipa lui Gigi Becali nu poate juca pe Arena Națională în urma deciziei Jandarmeriei București, care nu a fost de acord ca două evenimente să se desfășoare în același timp, chiar dacă Asia Fest va avea loc în afara arenei, iar meciul, în interior. Într-un punct de vedere solicitat de ProSport după reacția ironică a lui Mihai Stoica, organizatorii Asia Fest au transmis că desfășurarea acestui eveniment era programată încă din luna martie. Totodată, au precizat că și-ar dori ca meciul FCSB - Petrolul să se joace pe Arena Națională, concomitent cu Asia Fest, care este organizat în afara stadionului.

„Pregătirile pentru un astfel de eveniment se fac cu aproape un an înainte, la fel cum se fac și pregătirile pentru concertele cu artiști internaționali-vedetă, cum am avut bucuria să vedem de două ori anul acesta pe Arena Națională. Turneele mondiale ale unor astfel de artiști se stabilesc încă din lunile ianuarie-februarie, iar calendarul spectacolelor este clar stabilit și comunicat. Știm că Arena Națională este destinată în primul rând sportului, însă, ca mulți alți organizatori, alegem această locație pentru evenimente culturale datorită dimensiunii, a arhitecturii spațiului, a facilităților pentru public, dar și pentru că, din păcate, nu există prea multe variante de locații pentru astfel de evenimente în București.

Dar, așa cum promovăm cultura, suntem alături și de fotbalul românesc și am susținut și acum ideea ca toate evenimentele programate weekendul viitor la Arena Națională să se desfășoare concomitent, mai ales că festivalul se organizează în curtea Arenei, doar la intrarea Maior Coravu (aleile betonate și peluzele verzi), nu pe aleile din jurul stadionului și nu pe stadion. Spațiul interior și cel exterior al Arenei sunt generoase, așadar și publicul ce ar participa la un meci organizat pe gazon se poate bucura de experiențele culturale și gastronomice plăcute și inedite din curte.

S-au chinuit să ajungă în Ghencea, acum nu mai știu cum să fugă

Ar fi chiar o completare frumoasă a unui eveniment sportiv unde publicul s-ar bucura atât de fotbal, cât și, în pauze, de o zonă culinară și de momente artistice”, au transmis organizatorii evenimentului gastronomic, cărora le-ar fi convenit ca spectatorii de la meciul cu Petrolul să dea câte o raită și pe standurile lor. Dar Jandarmeria a hotărât ca FCSB să-și caute un alt stadion care să o găzduiască.

Ca o ironie a sorții, după lupta aprigă cu reprezentanții Ministerului Apărării, care în trecut nu voiau în ruptul capului să lase rivala FCSB să joace pe stadionul Stelei, acum s-a ajuns ca formația patronată de Gigi Becali să caute cu disperare să scape din Ghencea, dar să nu poată. O va face însă de săptămâna viitoare, când Arena Națională va fi redată sportului, iar campioana va putea debuta în grupa Europa League, joi, contra letonilor de la Rigas FS (ora 22.00), pe cel mai mare stadion al țării.

Superliga, etapa a 10-a

Vineri

FC Botoșani - Gloria Buzău 3-3

Oțelul - Dinamo 1-1

Sâmbătă

Hermannstadt - CFR Cluj 18.30

FCSB - Petrolul 21.30

Duminică

Farul - Sepsi 16.00

U Cluj - U Craiova 21.30

Luni

UTA - Poli Iași 18.00

Unirea Slobozia - Rapid 21.00