Lidera POT a cerut STS să pună la dispoziţia partidelor lista persoanelor care au votat la prezidenţiale

Lidera Partidul Oamenilor Tineri, Anamaria Garvilă, anunţă că a cerut Serviciului de Telecomunicaţii Speciale să pună la dispoziţia partidelor lista celor 11 milioane de votanţi de la alegerile prezidenţiale.

În acest fel, ar fi eliminate dubiile privind votul multiplu sau faptul că ar fi fost folosite datele unor persoane decedate, a precizat lidera POT, într-o declaraţie acordată presei după ce a participat la consultările de la Cotroceni, scrie Agerpres.

Anamaria Garvilă a menţionat că a vrut să prezinte preşedintelui Nicuşor Dan mesajele şi gândurile celor 5,3 milioane de români care nu l-au votat la alegerile prezidenţiale.

"Am făcut astăzi o cerere către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, în care noi, partidele parlamentare, am cerut să ni se pună la dispoziţie lista celor 11.641.866 de votanţi din 18 mai, pentru că trebuie odată pentru totdeauna să încheiem era conspiraţiilor şi să facem un exerciţiu de transparenţă maximă. (...) Am cerut STS să ne pună la dispoziţie un portal în care fiecare cetăţean să poată să îşi introducă CNP-ul şi numele şi să verifice dacă a fost la vot sau nu şi momentul în care i s-a scanat buletinul. Aşadar, şi simplul cetăţean poate să fie convins şi poate să fie asigurat că votul a fost unul corect", a precizat lidera POT.