Rușine națională. România a jucat pe un gazon execrabil, pe un stadion construit cu 94 de milioane de euro din bani publici

România s-a împânzit de stadioane moderne în ultimii ani, însă naționala a jucat pe un gazon extrem de prost luni seara, în Liga Națiunilor, contra Lituaniei (3-1). FRF a ales ca partida să se dispute pe Stadionul Steaua din București, arenă care a costat peste 94 de milioane de euro din bani publici. Însă suprafața de joc a cedat din cauza mai multor meciuri care s-au jucat în ultima vreme, astfel că în Europa s-a vorbit despre România ca despre lumea a treia a fotbalului.

Naționala lui Mircea Lucescu s-a chinuit teribil în întâlnirea cu Lituania, chiar dacă a deschis scorul rapid, prin Mihăilă, în minutul 4. Oaspeții au preluat controlul partidei, au egalat și au fost aproape să dea lovitura pe finalul meciului, golul de 1-2 fiind anulat la semnalizarea venită din camera VAR, pe motiv de fault la portar. Ai noștri au dres-o în finalul meciului, Ianis Hagi scoțând un penalty transformat de Răzvan Marin (87), după care Alexandru Mitriță a punctat în prelungiri pentru 3-1. Jocul slab al tricolorilor a fost pus de selecționer pe seama stării gazonului. Mircea Lucescu a răbufnit la final, anunțând că va muta naționala din București atât timp cât condițiile de joc rămân la fel de proaste.

Mircea Lucescu mută naționala la Craiova și Cluj-Napoca

„Terenul a fost mizerabil. Pentru o echipă care pune totul pe tehnica pasei e foarte greu pe un asemenea teren. Pentru că apar greşeli din cauza terenului, iar jucătorii suferă şi se enervează. Terenul ne-a dezavantajat teribil astăzi. A fost execrabil, sper să nu ne mai întoarcem aici pe asemenea terenuri, dacă nu le pun la punct. Pentru că există şi Craiova, unde se poate juca, există Cluj, există Arena Naţională... nu e obligatoriu să jucăm toate meciurile în Bucureşti. Asta e echipa naţională şi trebuie să joace în toată ţara”, a afirmat Mircea Lucescu.

Antrenorul a fost susținut și de Valentin Mihăilă, marcatorul primului gol al tricolorilor contra Lituaniei: „Eu mi-aș dori să jucăm la Craiova. Am și pus o întrebare de ce nu am jucat acolo, dar, în fine. Gazonul a fost foarte prost. Am preferat să joc pe sintetic în Kosovo decât aici”.

FRF se apără spunând că nu poate schimba stadionul

De partea cealaltă, FRF, cea care a stabilit ca partida să se joace în Ghencea, a venit cu o explicație, prin vocea lui Vlad Munteanu, manager operațional în cadrul federației. „Ceea ce trebuie să știm este că UEFA ne obligă cu 60 de zile înainte de startul partidei să anunțăm stadionul pe care jucăm. Din motive evidente, Arena Națională nu putea fi nominalizată, și atunci alegi stadionul cel mai apropiat, cu cea mai mare capacitate. Cred că e o problemă generală, văd și «Arcul de Triumf» cu probleme la gazon, văd o problemă și la Cluj Arena după UNTOLD”, a spus Vlad Munteanu pentru gsp.ro.

Acesta a dat vina pe concertele și spectacolele organizate pe stadioane: „Aceste firme de evenimente care produc bani pentru stadioane… Cred că ar trebui un management mult mai bun din perspectiva gazonului, din perspectiva de a avea grijă de el, de a-l monta la timp și alte lucruri care se pot face în acest sens.

Există un regulament clar pentru organizarea meciurilor. Orice solicitare de a muta meciul poate fi făcută doar cu acordul adversarului. E foarte greu să muți meciurile. Nu poți face asta de pe o zi pe alta, implică mult mai mulți participanți în organizarea meciului”, a încheiat Vlad Munteanu.

FCSB nu poate juca pe Arena Națională din cauza unui eveniment gastronomic

Situația stadioanelor închiriate pentru diferite evenimente lovește și FCSB. Campioana nu va juca meciul cu Petrolul, următorul de pe teren propriu programat pe 21 septembrie, pe Arena Națională, așa cum își dorea. Conducerea roș-albaștrilor era sigură că va putea reveni pe cel mai mare stadion al țării, după ce toată vara acesta a fost închis pentru sport, pentru că a găzduit o serie de concerte. Acum a mai apărut un alt eveniment care o blochează pe FCSB să revină pe Arena Națională: un târg de gastronomie asiatică, organizat în jurul stadionului.

Tarabele și tonetele de mâncare vor fi amplasate lângă arenă, dar Jandarmeria s-a opus ca două evenimente să aibă loc simultan în acea zonă, din motive de siguranță, scrie golazo. FCSB a încercat să închirieze stadionul de la Arcul de Triumf pentru jocul cu Petrolul, dar nici acolo nu s-a putut, pentru că e deja stabilit un meci de rugby, astfel că va juca în Ghencea, chiar dacă gazonul este distrus.

Gazonul nu va fi înlocuit

Iar perspectivele nu sunt deloc roz. Chiar dacă au fost investiți 94.672.020 de milioane de euro din bani publici în construcția Stadionului Steaua, și alte milioane de euro anual pentru menținerea suprafeței de joc, problema gazonului, gestionată de Ministrul Apărării Naționale, va rămâne nerezolvată. George Ogăraru, în prezent coordonator al academiei clubului militar, spune că iarba nu va fi schimbată, din cauza costurilor prea mari. „Într-adevăr, gazonul arată rău, iar motivele sunt multiple.

Nu știu dacă eu sunt cel mai în măsură să le explic... Cu siguranță că gazonul are nevoie de o pauză în momentul de față ca să-și revină. Nu știu dacă poate fi schimbată suprafața, este un gazon hibrid și sunt costuri foarte mari pentru a schimba un astfel de teren, plus că ar necesita foarte mult timp, pe care nu-l avem în plin campionat”, a declarat, pentru gsp.ro, fostul fundaș al naționalei.

94.672.020 de milioane de euro a costat construcția Stadionului Steaua, terminată în 2021

Tarifele închirierii Stadionului Steaua

Tarif Basic 1: în timpul săptămânii, fără nocturnă – 34.700 euro fără TVA

Tarif Basic 2: în timpul săptămânii, cu nocturnă (8 ore de funcționare) – 36.700 euro fără TVA

Tarif Premium: în weekend sau sărbători legale, cu/fără nocturnă – 45.750 euro fără TVA

*Prețul de înlocuire completă a gazonului, în situația distrugerii, este de 750.000 euro cu TVA

Liga Națiunilor, rezultate în grupa României

Vineri: Kosovo - România 0-3, Lituania - Cipru 0-1

Luni: România - Lituania 3-1, Cipru - Kosovo 0-4

Următoarele meciuri

12 octombrie: Cipru - România, Lituania - Kosovo.

15 octombrie: Lituania - România, Kosovo - Cipru.

Clasament Grupa C2

1. România 2 2 0 0 6-1 6

2. Kosovo 2 1 0 1 4-3 3

3. Cipru 2 1 0 1 1-4 3

4. Lituania 2 0 0 2 1-4 0