Pancu se mișcă RAPID înaintea duelului cu FCSB! Giuleștenii au bătut palma cu 3 jucători

Rapid s-a înțeles cu trei jucători importanți și pentru sezoanele următoare. Olimpiu Moruțan, Lars Kramer și Constantin Grameni au contractele prelungite până în 2028, după ce clubul giuleștean a activat clauzele prevăzute în documentație.

3 jucători și-au prelungit contractele cu Rapid Foto: Sportpictures

Cei trei aveau contracte valabile până la finalul aceestui sezon, însă conducerea Rapidului a preferat să rezolve situația încă din octombrie, chiar dacă termenul inițial pentru activarea clauzelor era în decembrie 2026. Moruțan, Kramer și Grameni au avut un rol important în parcursul bun al echipei, sub conducerea lui Daniel Pancu.

Potrivit GSP, prelungirea contractelor vine și cu o creștere salarială de 10% pentru fiecare dintre cei trei fotbaliști.

Încă 3000 de euro adăugați la salariul lui Moruțan

Olimpiu Moruțan, care avea un salariu lunar de aproximativ 30.000 de euro, va ajunge astfel la circa 33.000 de euro. În contractul mijlocașului ofensiv sunt prevăzute și bonusuri în funcție de golurile marcate, pasele decisive și numărul de meciuri sau minute jucate.

Olimpiu Moruțan a avut un început bun de sezon în tricoul Rapidului. În cele 12 meciuri jucate în campionat, mijlocașul ofensiv a contribuit direct la nouă goluri, cu două reușite și șapte pase decisive. El a ajuns în Giulești în ianuarie 2026.

Kramer și Grameni, 16.500 de euro/lună

În cazul lui Lars Kramer, căpitanul echipei, și al lui Constantin Grameni, salariile lunare erau de aproximativ 15.000 de euro înainte de prelungirea înțelegerilor. După majorarea de 10%, fiecare va primi în jur de 16.500 de euro pe lună.

Lars Kramer este unul dintre oamenii de bază ai echipei. Fundașul central a primit banderola de căpitan la începutul sezonului și a jucat toate minutele în actuala ediție a campionatului intern. Până acum, a marcat doar un gol.

Constantin Grameni a fost și el prezent în toate cele 12 etape, fiind titular la mijlocul terenului în echipa pregătită de Pancu. Fotbalistul de 23 de ani a înscris de două ori și a oferit două pase decisive în acest sezon.