Edi Iordănescu, mandat încheiat la cârma naționalei. Cine e favorit să-i ia locul

Finalul partidei cu Olanda, din optimile Euro 2024 a însemnat nu numai finalul reprezentanței României la turneul final, ci și finalul mandatului lui Edi Iordănescu pe banca naționalei. Deși a declarat în mai multe rânduri că și-ar dori să continue contractul cu FRF, selecționerul nu și-a prelungit contractul, ba mai mult, a lăsat să se înțeleagă că ar prefera să se retragă.

Campionatul European înseamnă nu numai mărirea cotei jucătorilor, cât și a antrenorilor. Astfel, Edi Iordănescu are oferte financiare fabuloase din fotbalul arab, șeicii ademenindu-l cu 5 milioane de euro pe an, în condițiile în care la națională e printre cei mai prost plătiți antrenori de la Euro. Așa că selecționerul se află într-o mare dilemă: să accepte banii arabilor sau să continue pe banca naționalei, unde a creat un grup unit, capabil să facă performanță. Până la luarea unei decizii, Iordănescu jr a transmis că are nevoie de odihnă, susținând că familia are nevoie de el. Un detaliu văzut ca un tertip de unii pentru a trage de timp.

Familia are mai mare nevoie de el

”Sunt mândru de tot ce s-a realizat aici, cred că totul poate continua să crească. Am nevoie de odihnă, apoi va fi o discuţie cu conducerea FRF şi preşedintele, dar şi cu familia mea. Nu ştiu ce va fi. Acum cred că familia mea are nevoie de mine mai mult ca echipa naţională. Au fost doi ani și jumătate grei, cu atacuri în unele momente, cu lipsă de încredere, vom vedea ce vom decide”, a declarat Edi Iordănescu la finalul meciului cu Olanda (0-3), la 2 ani și jumătate de când a fost numit antrenor al naționalei. El mai are un mare of, și anume că secunzii săi sunt plătiți cu sume foarte mici, de 2.000 de euro pe lună, în condițiile în care cu toții au adus în vistieria federației 12,5 milioane de euro prin calificarea în optimile Euro 2024.

25.000 de euro pe lună câștiga Edi Iordănescu la națională. De la arabi, are oferte de peste 400.000 de euro lunar

Îndemnat de tatăl său, Anghel Iordănescu, să-și prelungească înțelegerea cu FRF, Edi este rugat și de jucători să le rămână alături. Căpitanul Nicolae Stanciu a declarat: „El știe ce ne dorim noi, și noi știm că el își dorește să continue. Nu depinde de noi. Nu e treaba noastră, a jucătorilor, ce se va întâmpla, de aceea avem un președinte al federației. Sperăm ca ei să rezolve lucrurile cât mai repede, e iulie deja. În septembrie, vom începe Liga Națiunilor, avem nevoie de liniște, de continuitate", a declarat liderul vestiarului la zona mixtă după partida cu batavii.

Adrian Mutu, favorit să preia postul

În cazul în care Edi Iordănescu nu ajunge la un consens cu FRF, Răzvan Burleanu are la îndemână varianta Adrian Mutu. Antrenorul de de 45 de ani este favorit să preia postul, cu misiunea de a urma România în al doilea eșalon din Liga Națiunilor și de a califica România la Campionatul Mondial din 2026, din SUA, Mexic și Canada.

Fostul internațional este liber de contract după ce s-a despărțit de CFR Cluj la începutul lunii aprilie și are o relație foarte bună cu federația, mai ales că a antrenat naționala sub 21 de ani a României U21. În afară de Mutu, mai sunt vehiculate câteva variante, unele fanteziste: Cristi Chivu, Loți Boloni, Marius Șumudică, Laurențiu Reghecampf și Mircea Lucescu, toți liberi de contract. Pentru FRF ar fi o lovitură de imagine să-l convingă pe legendarul antrenor să se răzgândească, după ce a declarat în nenumărate rânduri că echipa națională a României este un subiect închis pentru el.

Euro 2024, rezultatele din optimi

29 iunie (Berlin): Elveția – Italia 2-0

29 iunie (Dortmund): Germania – Danemarca 2-0

30 iunie (Gelsenkirchen): Anglia – Slovacia 1-1 (2-1 după prelungiri)

30 iunie (Koln): Spania – Georgia 4-1

1 iulie (Düsseldorf): Franța – Belgia 1-0

1 iulie (Frankfurt): Portugalia – Slovenia 0-0 (3-0 după loviturile de departajare)

2 iulie (Munchen): România – Olanda 0-3

2 iulie (Leipzig): Austria – Turcia 1-2

Programul sferturilor Euro 2024

5 iulie (Stuttgart, 19.00): Spania – Germania

5 iulie (Hamburg, 22.00): Portugalia – Franțaâ

6 iulie (Düsseldorf, 19.00): Anglia – Elveția

6 iulie (Berlin, 22.00): Olanda – Turcia