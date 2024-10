Dorinel Munteanu face minuni la Galați. Rămâne neînvins în Superliga și după derbyul cu Universitatea Craiova

Oţelul Galaţi a terminat la egalitate cu Universitatea Craiova, 1-1 (1-1), sâmbătă seara, într-un meci din etapa a 12-a a Superligii de fotbal.

Gazdele au deschis scorul rapid, prin bosniacul Stipe Juric (4), care a marcat spectaculos cu călcâiul, după centrarea portughezului Frederic Maciel. Universitatea a egalat relativ repede, prin Ştefan Baiaram (14), după o minge trimisă pe spate de croatul Juraj Badelj, în urma unui corner.

Gălăţenii au avut şi o bară, la şutul lui Miguel Silva (34), dar până la finaal nu s-a întâmplat nimic notabil, astfel că oltenii rămân pe locul 2 în Superliga, urmați de Oţelul, singura echipă neînvinsă din acest sezon.

Costel Gâlcă recunoaște că Oțelul ar fi meritat să câștige

Antrenorul Universității, Costel Gâlcă, a declarat la final: ”După meciul de azi, am câștigat un punct, dar dacă era să existe o echipă câștigătoare, trebuia să fie Oțelul. Pauza e binevenită (n.r. pentru meciurile României din Liga Națiunilor), pleacă mulți jucători la națională și sper să vină sănătoși toți”.

De partea cealaltă, Dorinel Munteanu s-a declarat nemulțumit: ”Categoric nu sunt fericit cu acest punct. Am pierdut două puncte, chiar dacă am avut un adversar foarte periculos, o echipă cu buget, cu pretenții. Echipa noastră a fost clar mai bună, ocaziile ne-au aparținut, ei nu ne-au pus nicio problemă. Am făcut un joc foarte bun astăzi, un joc agresiv, nu i-am lăsat să miște. Am pierdut două puncte importante, dar mergem înainte. Nu sunt mulțumit cu egalul, dar trebuie să le mulțumesc băieților că au făcut tot pentru a câștiga jocul”.

Universitatea are o singură victorie în ultimele şase etape, trei egaluri şi două eşecuri, în timp ce formația golățeană a egalat Rapidul în privința meciurilor încheiate remiză: câte 7. Ultimele patru meciuri ale echipei antrenate de Dorinel Munteanu s-au încheiat nedecis.

Stadion Oţelul - Galaţi

Au marcat: Juric (4)/ Baiaram (14)