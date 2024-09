Impresarul bătăuș din Giulești l-a sunat a doua zi pe jurnalistul agresat. A fost înregistrat

În timpul meciului Rapid - Oțelul Galați, scor 0-0, din etapa cu numărul 11 din Superliga, impresarul Rareș Pop a agresat mai mulți ziariști care încercau să afle informații suplimentare despre Cristian Chira, fotbalist scos pe targă după ce și-a rupt glezna.

Pe unul dintre jurnaliști, impresarul l-a împins într-un gard, iar apoi i-a luat la rost pe jandarmii aflați lângă. Venit în Giulești ca reprezentant oficial al clubului Oțelul, el a fost amendat de oamenii legii, care i-au pus interdicție de a mai intra pe vreun stadion timp de un an. A doua zi după meci, agentul FIFA l-a sunat pe reporter, pentru a-și cere iertare pentru comportamentul său.

"Îmi cer mii de scuze pentru evenimentul de ieri, nu îmi stă în caracter să fac așa ceva, a fost o reacție total greșită, e regretabilă din punctul meu de vedere. În febra meciului, fiind jucătorul meu pe targă... Eu te-am sunat să îmi cer scuze față de tine personal și trustului media pentru care activezi, explicații putem să găsim cu toții, dar nu sunt genul care să caut alibiuri, trebuia să am cu totul și cu totul altă reacție, nu vreau să o pun pe seama niciunui aspect.

Eu o să respect orice decizie se ia, dacă tu te gândești să mă dai în judecată este dreptul tău, nu pot să comentez nimic în cazul ăsta, este decizia ta. Dacă putem să ne facem meseria și să aducem un plus în ceea ce facem noi, Doamne ajută. Și eu sunt un tip credincios și nu mă abat de la aceste obiceiuri, a fost un caz particular în ceea ce mă privește.

Încerca să protejeze intimitatea jucătorului

Eu încercam să protejez intimitatea jucătorului în clipele grele prin care trecea. Eu am fost coleg de echipă cu el, este prietenul meu, a fost meciul lui de debut. Îmi suna telefonul încontinuu, maică-sa, taică-su, frate-su, plângeau în telefon, întrebau ce are. După ce au plâns înainte de meci că va juca titular, direct cu Rapid, părinți fericiți, cum s-ar fi întâmplat și în cazul tău dacă ai fi fost. În momentul ăsta, într-un stres legat de ce are, am avut o reacție foarte proastă, nu îmi stă în caracter așa ceva, o să fac și public, merit chestia asta", i-a transmis Rareș Pop juralistului de la iamsport, care a înregistrat discuția și a publicat-o.