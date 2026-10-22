Donald Trump, obligat să depună mărturie sub jurământ până în decembrie în procesul intentat BBC. Avocatul postului britanic: „Nu am reuşit să-l audiem pe reclamant”

Președintele american Donald Trump este obligat să dea o declarație sub jurământ până la sfârșitul anului în procesul de defăimare pe care l-a intentat împotriva BBC, după ce o judecătoare federală a admis solicitarea formulată de avocații postului britanic.

Trump trebuie să se prezinte pentru depoziție până pe 11 decembrie. Foto: AFP

Decizia a fost luată de judecătoarea Enjoliqué Lett, în contextul în care reprezentanții BBC au reclamat că nu au reușit încă să îl audieze pe reclamant, deși perioada de administrare a probelor se apropie de final, potrivit PA/dpa, citate de Agerpres.

Charles Tobin, avocatul BBC, a declarat în instanță că „încă nu am reuşit să-l audiem pe reclamant”, în condițiile în care mai sunt doar două luni până la expirarea termenului stabilit pentru strângerea probelor.

Potrivit apărării, Trump urma să fie audiat pe 16 octombrie, însă întâlnirea a fost anulată după ce președintele a invocat o „problemă de importanţă naţională”.

Ulterior, avocații acestuia au transmis că liderul de la Casa Albă nu ar fi disponibil înainte de ianuarie 2027.

Judecătoarea a stabilit că Donald Trump trebuie să se prezinte pentru depoziție până cel târziu în data de 11 decembrie. În caz contrar, acțiunea sa în instanță ar putea fi respinsă, dacă termenul pentru administrarea probelor nu va fi prelungit după 18 decembrie.

De la ce a pornit procesul

Procesul a fost deschis de Donald Trump într-o instanță din Florida și vizează un documentar BBC din seria Panorama, difuzat în 2024 și dedicat evenimentelor de la Capitoliul SUA din 6 ianuarie 2021.

Potrivit acțiunii depuse de președinte, modul în care a fost realizat montajul ar fi creat impresia că acesta și-a încurajat susținătorii să ia cu asalt clădirea Congresului după pierderea alegerilor prezidențiale în fața lui Joe Biden.

Controversa a avut consecințe majore la nivelul postului britanic. Directorul general al BBC de la acel moment, Tim Davie, și-a dat demisia, iar președintele instituției, Samir Shah, și-a prezentat scuzele publice.

Acesta a recunoscut că a existat o „eroare de judecată” și că editarea materialului a creat „impresia unui apel direct la acţiuni violente”.

BBC cere respingerea dosarului

Cu toate acestea, BBC solicită respingerea procesului, argumentând că litigiul ar putea avea un „efect de descurajare” asupra jurnalismului și a relatărilor despre persoane publice.

Postul britanic contestă totodată competența instanței din Florida de a judeca speța, susținând că documentarul contestat nu a fost difuzat nici în Florida și nici pe teritoriul Statelor Unite.

Donald Trump a solicitat despăgubiri consistente pentru prejudiciul de imagine pe care susține că i l-a provocat documentarul BBC.