Djokovici, replică admirabilă despre certificatul de vaccinare: Cum a privit documentul care dispare și în SUA

Novak Djokovici (35 de ani) și-a ispășit ultima „suspendare“ pentru refuzul vaccinurilor împotriva SARS-CoV-2. Pentru că, după data de 11 mai, inclusiv Statele Unite ale Americii vor renunța la certificatul de vaccinare, solicitat din partea vizitatorilor străini.

Așadar, după ce a ratat Australian Open și US Open în 2022, plus dubla Indian Wells – Miami, în ultimele două stagiuni, Nole va putea călători în SUA, după o absență de doi ani, pentru Grand Slam-ul găzduit de New York (28 august – 10 septembrie). Probabil, mulți oameni, aflați în situația lui Djokovici, ar fi avut un discurs acid după cele întâmplate din cauza restricțiilor pandemice. Nole, în schimb, s-a ferit de această abordare. Inclusiv acum, când a revenit pe teren la Monte Carlo, după o pauză forțată de 39 de zile, sârbul a căutat să vadă partea plină a paharului, când a fost întrebat despre absența sa de la Indian Wells și Miami.

„M-am obișnuit cu astfel de perioade de inactivitate, în ultimele două sezoane. N-am putut să joc în SUA, nici acum, nici anul trecut. Dar e OK. După Australian Open și Dubai, când au fost turneele din America, eu am început deja să mă antrenez pe zgură, pentru partea a doua a sezonului. Asta e. Încerc să iau lucrurile pozitive din orice situație“, a spus Djokovici. Care, paradoxal, a și revenit pe primul loc mondial, cât timp n-a jucat, pentru că spaniolul Carlos Alcaraz a rămas fără o parte din punctele acumulate în 2022.

Întrebat de CNN cum vede participarea sa la US Open 2023, după ediția ratată de anul trecut, Novak s-a arătat încântat de perspectiva de a reveni, la New York, unde a câștigat trei trofee (2011, 2015, 2018) și a jucat finala, la ultima participare, în 2021 (4-6, 4-6, 4-6 cu Daniil Medvedev). „Abia aștept să mă întorc în SUA. E mereu o plăcere să joc la US Open în fața unui public minunat, care apreciază tenisul de calitate“, a spus liderul mondial.

Cuvinte mari pentru Alcaraz

Până la US Open 2023 însă, Djokovici a revenit pe teren, ieri, în turul II de la Monte Carlo, trecând de rusul Ivan Gakhov (26 de ani, 198 ATP), scor 7-6, 6-2. Iar punctul culminant pentru Nole, pe zgură, va fi la French Open (28 mai – 11 iunie), când va avea doi rivali feroce, Rafael Nadal (15 ATP) și Carlos Alcaraz (2 ATP), în tentativa de a cuceri Grand Slam-ul cu numărul 23. Un eventual triumf, la Paris, l-ar lăsa singur în fruntea clasamentului all-time. Acum, sârbul împarte locul 1 cu Nadal, care însă se confruntă cu mari probleme medicale. De altfel, la Monte Carlo, lipsesc atât Nadal, cât și Alcaraz, amândoi fiind accidentați.

Întrebat despre cei doi spanioli, Djokovici a remarcat, mai întâi, nivelul fantastic pe care l-a atins deja Carlos, la doar 19 ani. „Alcaraz e printre cei mai buni din lume pe orice suprafață. Un jucător cu adevărat complet, care a arătat deja că poate câștiga trofee de Grand Slam (n.r. – a triumfat la US Open 2022). E foarte bine pentru sportul nostru apariția unui astfel de campion, cu o mentalitate sănătoasă și cu un spirit de luptă fantastic. Și când te gândești că e atât de tânăr...“, a spus Djokovici.

Acesta a catalogat absența lui Nadal de la Monte Carlo drept o „pierdere pentru tenis“, dar a subliniat că, în lipsa „Matadorului“, ceilalți jucători vor avea o șansă în plus, la Masters-ul în care Djokovici s-a impus în două rânduri, în 2013 și 2015.