Djokovici l-a lăsat cu buza umflată pe Jim Courier, la interviul de pe teren. Motivul pentru care a plecat val-vârtej la vestiare

Novak Djokovici a trecut în minim de seturi de cehul Jiri Lehecka și s-a calificat în sferturile de finală de la Australian Open. La finalul partidei, sârbul a refuzat să ofere obișnuitul interviu pe teren, lăsându-l într-o postură ridicolă pe marele campion Jim Courier. Acesta, angajat pe post de reporter de organizatorii turneului de la Antipozi, s-a ținut câțiva pași după Nole, apoi a ridicat din umeri nedumerit.

Sârbul nu a vrut să răspundă la întrebări și a explicat la conferința de presă de ce a recurs la acest gest, mai ales că publicul îi fusese alături pe toată durata partidei. Campionul a spus că decizia lui a avut la bază faptul că Jim Courier este angajat la postul australian Channel 9, unde este coleg cu Tony Jones. Iar acesta din urmă a avut, zilele trecute, un comportament lipsit de respect față de Djokovici și de fanii sârbi prezenți în Melbourne.

Insultat de un reporter de la Channel 9

”Interviul de pe teren de la finalul meciului este o practică obișnuită. Zilele trecute, un celebru jurnalist de sport care lucrează pentru Channel 9 a fost batjocoritor la adresa fanilor sârbi și, de asemenea, a făcut comentarii insultătoare și nepotrivite la adresa mea.

Ulterior, nici el nu și-a cerut scuze pentru acest comportament, nici altcineva de la Channel 9 nu a făcut-o, astfel că am decis să nu le mai acord interviuri. Nu am nimic cu Jim Courier sau cu publicul australian. A fost o situație ciudată pentru mine astăzi pe teren, am ales să le adresez celor din tribune câteva cuvinte, dar nu era locul sau momentul să explic această situație. Las problema în mâinile celor de la Channel 9 pentru a o rezolva cum cred de cuviință", a declarat Novak Djokovici.

Pentru Nole, câștigător de 10 ori la Australian Open, urmează un duel de zile mari în sferturi, cu favoritul nr. 3, Carlos Alcaraz, marele său rival din ultimii ani.