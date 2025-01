Novak Djokovici, ticălosul numărul 1 al lumii. Sârbul, bântuit de umilința trăită în Australia

Novak Djokovici a ajuns din nou în Australia, unde în urmă cu 3 ani a suferit cele mai umilitoare momente din întreaga carieră. Câștigător de 10 ori al primului turneu de Mare Șlem al anului, sârbul va juca împotriva americanului Nishesh Basavareddy. Atenția tuturor este îndeptată spre jucătorul de pe locul 7 mondial atât pentru faptul că este ultimul dintre marii tenismeni în activitate, cât și pentru că în 2022, în timpul pandemiei Covid, a fost protagonistul unui scandal planetar, fiind expulzat din Australia pentru că nu era vaccinat.

Novak Djokovici a povestit, pentru revista americană GQ, episodul dureros din 2022, când a fost exclus de la Australian Open, i-a fost anulată viza de intrare în țară și a fost numit numit antivaccinist. Iată cele mai importante dezvăluiri ale jucătorului sârb.

„Mulți dintre sportivii care făceau carantină de vreo 40 de zile înainte erau și ei închiși în cameră. Dar diferența este că, evident, ei nu au fost într-un fel de cameră de închisoare, iar eu am fost”.

Novak Djokovici, urmărit din elicopter

„Eram urmărit de poliție oriunde mergeam, iar elicopterul zbura în jurul terenului unde mă antrenam. Nu mi s-a permis accesul în vestiar, în vestiarul principal. Așa că a trebuit să găsească un vestiar alternativ pentru a mă schimba, pentru a face un duș și pentru a mă scoate de pe teren. Așa că am fost ca un fel de fugar acolo”.

„Aveam o hârtie cu vreo sută de articole: periuță de dinți, pastă de dinți, apă, mâncare, orice. Și trebuia să aleg, să bifez anumite căsuțe. Fiecare dintre aceste articole aducea un anumit număr de puncte, iar eu aveam 60 de puncte în total din ceea ce aveam voie să primesc. Așa că am făcut cele 59 sau 60 de puncte și le-am dat. Douăzeci de minute mai târziu m-am întors și mi-au spus că am făcut o greșeală, nu ai 60, ai 30”.

Deportat politic din Australia

„Acesta este motivul real pentru care am fost deportat din Australia. Asta au spus în cele din urmă cei trei judecători federali. Sentința lor este că nu sunt în măsură să pună la îndoială dreptul discreționar al ministrului. A fost atât de politic. Nu a avut nimic de-a face cu vaccinul sau covid-ul sau orice altceva. A fost doar politic. Politicienii nu puteau suporta prezența mea acolo. Pentru ei, cred, era mai puțin dăunător să mă deporteze decât să mă țină acolo”

„Cu situația mea din Australia, am fost proclamat ticălosul numărul unu al lumii. Și chiar și astăzi, 99% dintre oameni nu știu de ce am fost deportat din Australia. Pe ce bază. Oamenii cred că am fost deportat din Australia pentru că nu am făcut vaccinul. Că am fost nevaccinat și că am încercat să intru cu forța în Australia, ceea ce este complet neadevărat. Poziția mea este exact aceeași astăzi ca și acum câțiva ani. Nu sunt pro vaccin. Nu sunt anti vax. Sunt pro libertatea de a alege ce este bine pentru tine și pentru corpul tău. Așa că atunci când cineva îmi ia dreptul de a alege ce ar trebui să iau pentru corpul meu, nu cred că este corect”.

Este pro libertatea de a alege

„Am avut unele probleme de sănătate când am ajuns acasă. Și mi-am dat seama că în acel hotel din Melbourne am fost hrănit cu niște alimente care m-au otrăvit. Nu am spus asta nimănui în public, dar descoperirile care au fost, am avut un nivel foarte ridicat de metale grele în corp. Aveam un nivel foarte ridicat de plumb și mercur. Am fost foarte bolnav. A fost ca o gripă, o simplă gripă. Dar au fost câteva zile după ce o simplă gripă m-a doborât atât de mult. O echipă medicală de urgență m-a tratat acasă. Am avut asta de mai multe ori și a trebuit să fac teste toxicologice”.

„Nu m-am gândit să mă vaccinez, pentru că nu simt că aș fi avut nevoie. Pur și simplu, nu simt că aș fi avut nevoie de un vaccin. Sunt o persoană sănătoasă, am grijă de corpul meu, de nevoile mele de sănătate și sunt un sportiv profesionist. Sunt extrem de atent la ceea ce consum și fac teste regulate, teste de sânge, orice fel de teste. Știu exact ce se întâmplă. Așa că nu am simțit nevoia să fac asta. De asemenea, ceea ce este important pentru stat este să știu că nu sunt o amenințare pentru nimeni. Pentru că nu am fost. Pentru că aveam anticorpi”.

Nu le poartă pică australienilor

„Soția mea, părinții mei și familia nu au putut lăsa totul în urmă. În schimb, eu da. Nu le-am purtat niciodată pică australienilor. Dimpotrivă, de fapt, o mulțime de australieni pe care îi cunosc, i-am întâlnit în Australia în ultimii ani sau în alte părți ale lumii, au venit la mine și și-au cerut scuze pentru tratamentul pe care l-am primit, pentru că erau stânjeniți de propriul lor guvern la acel moment. Și cred că guvernul s-a schimbat și mi-au restabilit viza și am fost foarte recunoscător pentru asta. Este un prim-ministru nou și miniștri noi, oameni noi, așa că nu le port pică pentru asta. Chiar îmi place să fiu acolo și cred că rezultatele mele sunt o mărturie a senzației mele de a juca tenis și de a fi în acea țară. Îmi place sentimentul de febră sportivă care domnește în acea țară pe tot parcursul anului, în special febra tenisului din luna ianuarie”.