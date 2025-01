Novak Djokovici, declarații șocante despre pandemia Covid 19. Ce s-ar fi întâmplat la Melbourne în 2022

Tenismenul sârb Novak Djokovici a declarat joi, 9 ianuarie, că a fost „otrăvit" cu mâncare în timp ce a fost reținut la Melbourne, Australia, în 2022, scrie News.ro.

„Mi-am dat seama că în acel hotel din Melbourne am fost hrănit cu nişte alimente care m-au otrăvit", a declarat Djokovici, într-un interviu pentru GQ, despre care se ştie că îşi monitorizează strict dieta. „Am descoperit unele lucruri când m-am întors în Serbia. Nu am spus nimănui public acest lucru, dar s-a descoperit că aveam un nivel foarte ridicat de metale grele. Metale grele. Aveam plumb, un nivel foarte ridicat de plumb şi mercur.”

Fiind nevaccinat în perioada pandemiei Covid-19, Djokovici a fost reţinut într-un hotel din Melbourne, în care se aflau solicitanţi de azil. De asemenea, i-a fost anulată și viza de intrare în turneu.

GQ informează că Departamentul de Afaceri Interne din Australia a refuzat să comenteze afirmațiile invocate de sârb, din motive de confidențialitate.

Novak Djokovic, 37 de ani, locul 7 ATP, s-a calificat în sferturile de finală de la Brisbane, după 6-3, 6-3 cu francezul Gael Monfils, 38 de ani, 55 ATP.