Djokovici, încurcat de Ion Țiriac: „Nu vinde!“. Nole a vorbit despre magnatul român

Novak Djokovici (Serbia, 35 de ani, 1 ATP) a început această săptămână, stabilind încă un record fabulos în tenisul mondial, după cum Adevărul a explicat aici. Iar primul meci al lui Nole, după câștigarea Australian Open 2023, i-a adus o calificare în turul II de la Dubai: 6-3, 3-6, 7-6 cu cehul Tomas Machac (130 ATP).

Astăzi, Djokovici va fi, din nou, în acțiune, în Emirate, în partida cu Tallon Griekspoor (39 ATP). Și, totuși, potrivit Eurosport, sârbul a găsit timp pentru a aborda și un alt subiect. Întrebat despre turneul organizat de familia sa, Serbia Open, de categoria ATP 250, liderul mondial a admis că viitorul întrecerii e „în ceață“. Asta deoarece, licența pentru această competiție a fost închiriată de la Ion Țiriac (83 de ani). Magnatul român a închiriat licența după ce a renunțat la turneul pe care l-a organizat, la Budapesta, între 2017 și 2019. Din declarațiile lui Djokovici reiese însă că acum Țiriac are alte planuri pentru această licență.

Ce a spus Novak Djokovici?

*În primul rând, trebuie să spun că licența nu e a noastră. Am închiriat-o de la proprietarul ei, Ion Țiriac, iar acum o vrea înapoi. Am vrut să cumpărăm licența, să găzduim turneul din Serbia pentru mulți ani de acum încolo, pentru că am avut succes, cu mulți oameni în tribune. ATP ne-a dat note excelente pentru toate eforturile depuse, dar nu putem face prea multe, când proprietarul nu vrea să vândă licența. Trebuie să respectăm acest lucru.

*Cu toate acestea, organizatorii turneului nu renunță (n.r. – directorul Serbia Open e fratele lui Nole). Acum analizăm două alternative diferite pentru a obține licența. Fie să depunem o cerere la ATP pentru noua licență - ceea ce e mai puțin probabil, deoarece sunt multe turnee așa cum sunt -, fie să negociem un contract de închiriere pentru o altă licență. Posibil chiar să cumpărăm acea licență, dar prețurile au crescut vertiginos și majoritatea turneelor sunt profitabile, așa că e de înțeles că nu vor să vândă. Dorința noastră e mare, așa că vom vedea.