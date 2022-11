„Cutremur“ la Craiova: Rădoi și Cîrțu, amendați de patron! Explicația deciziei

CS U Craiova e pe locul 4 în Superliga, neînvinsă în ultimele șapte partide oficiale în toate competițiile, însă clubul stă pe un butoi cu pulbere! Iar asta pentru că, înaintea meciului cu Rapid (2-2), antrenorul Mirel Rădoi i-a exclus din lot pe Andrei Ivan (25 de ani), Jovan Markovic (21 de ani), Sergiu Hanca (30 de ani) și Ionuț Vînă (27 de ani).

După remiza din Giulești, Rădoi a și oferit un interviu incendiar în care a explicat de ce fiecare fotbalist a fost trimis la formația a doua. Declarațiile lui Rădoi au fost urmate de cele ale președintelui Sorin Cîrțu. Acesta s-a arătat deranjat de deciziile antrenorului, lăsând de înțeles că nu e de acord cu excluderea bruscă a unui număr atât de mare de jucători de bază.

Deși, inițial, i-a luat apărarea lui Rădoi, spunând că acesta are susținerea clubului după decizia sa de a renunța la Ivan, Markovic, Hanca și Vînă, astăzi, patronul Mihai Rotaru a revenit asupra subiectului. Și, potrivit Fanatik, a anunțat atât amendarea lui Rădoi, cât și sancționarea lui Cîrțu!

Ce a spus Mihai Rotaru?

*Amândoi vor primi amendă. Domnul Rădoi pentru ca nu ai voie să speli în public lucurile murdare dintr-un club. Trebuie să te protejezi. Nu te ajută să faci asta. Doar dacă vrei să faci spectacol.

*Iar domnul Cârțu, dacă are ceva cu domnul Rădoi trebuie să o facă face to face (n.r. – față în față), nu ne apucăm în spațiul public. Tot ce ține de bucataria internă a unui club trebuie să rămână acolo. Nu ai voie să te expui cu lucruri de acest gen. Poți să vorbești despre ce s-a jucat, de ce s-a realizat, de ce nu s-a realizat. Eu am această filozofie. Nu am criticat public niciodată un antrenor, un jucător sau un conducător.