Craiova, „cutremur fotbalistic“ provocat de Rădoi: Reacțiile conducerii

Instalat pe banca Craiovei în luna august, Mirel Rădoi (41 de ani) e pe val acum: pentru că tocmai a bifat al 7-lea meci consecutiv fără eșec în toate competițiile, dintre care cinci câștigate.

Doar că, înaintea remizei cu Rapid (2-2), fostul mijlocaș defensiv a trecut în ofensivă! Printr-o decizie curajoasă, excluzând patru vedete ale oltenilor din lotul primei echipe. Vorbim despre atacanții Andrei Ivan (25 de ani) și Jovan Markovic (21 de ani), plus mijlocașii Sergiu Hanca (30 de ani) și Ionuț Vînă (27 de ani). Aparent, o decizie periculoasă, mai ales că a venit înaintea unui meci infernal, cu Rapid, în deplasare. Fără cei patru însă, Craiova smuls o remiză, sâmbătă seară, după un meci în care a condus chiar cu 2-0!

La interviul de la finalul jocului, Rădoi, în stilul său caracteristic, a spus lucrurilor pe nume: „Dacă voiam, îi țineam în lot. Cine se crede mai presus de regulile noastre, se înșală amarnic. Poate s-o facă, după ce nu mai sunt eu. Cât sunt eu, eu decid. Nu stau să mă rog de nimeni. Cred că toți jucătorii ar trebui să înțeleagă. Cei care n-au înțeles până acum, e doar problema lor. Le-am atras atenția. Eu te aștept. Ai greșit o dată, îți dau și a doua șansă, pentru că și eu am fost jucător, și eu am greșit și mi s-a acordat a doua șansă. A treia șansă... îmi pare rău, trebuie să pleci“.

Tehnicianul oltenilor a și detaliat problema fiecărui jucător exclus: „Pe Ivan l-am avut la tineret. L-am rugat: <<Nu mai simula, te rog frumos!>>, am pus și amenzi. Ce face? Simulează cu Voluntariul. De Jovanovic mă rog, îl cântăresc zilnic. Dacă am ajuns noi să ne dorim mai mult decât el, problema e la el, nu la noi. Sergiu a jucat titular când am venit. Ține adversarul întruna, de parcă am fi la o miuță între noi. Pe Vînă l-am adus de la echipa a doua. Era cu Dan Nistor acolo. Dan a știut să profite de șansă, el, nu. Îmi pare rău“.

Rădoi și-a încheiat discursul pe un ton virulent: „Dacă cineva crede că din șase zile se poate antrena doar cinci, greșește. Pentru ziua aia în care nu se antrenează nu va juca și nu va face parte din grupul ăsta! Poate greșesc, poate am principii greșite, dar asta e ideea mea și mor cu ea în mână. Prefer să fiu dat afară pe mâna mea decât să fiu dat afară din cauza altuia“.

Reacții diferite din interiorul clubului

Așadar, Rădoi a riscat și, dacă va continua seria rezultatelor bune, va câștiga enorm și la capitolul de autoritate. În schimb, dacă echipa va avea probleme pe teren, imediat i se va reproșa antrenorului excluderea unor jucători de bază din lot. De altfel, deja au fost reacții diferite din interiorul clubului.

Patronul Mihai Rotaru, în dialog cu Digi Sport, a susținut decizia antrenorului: „La Craiova, sunt protejate principiile, nu sunt protejați jucătorii, antrenorii sau colegii din staff. Noi ne vom mula după punctul lui Rădoi de vedere. Nu e prima dată când un jucător e trimis la echipa a doua. Toate variantele sunt luate în calcul, plecarea e o variantă, să rămână la echipa a doua e o variantă, să fie împrumutați e o variantă, să muncească și să revină e o variantă. Dacă jucătorii excluși acum își vor revizui atitudinea față de viață, nu de club, sunt convins că pot ajuta fotbalul românesc“.

În schimb, președintele Sorin Cîrțu a lăsat de înțeles că nu aprobă astfel de decizii radicale. „Mi se pare ca sunt prea mulți jucători dați deoparte. El a scos în evidență niște lucruri care au deranjat, dar nimic concret. Sunt niște jucători despre care trebuie să discutăm în această pauză, dacă s-a demonstrat că nu ne ajută. Dacă ești jupânul echipei, al vestiarului, ai principiile tale și filozofia ta, e problema ta. Dar eu îmi exprim expertiza“, a spus Cîrțu, la Pro Arena.

Superliga, etapa a 18-a

Vineri

Sepsi – Petrolul 2-0

Sâmbătă

Chindia – Farul Constanța 1-1

Rapid – CS U Craiova 2-2

Sâmbătă

UTA – Voluntari 15.45

Mioveni – CFR Cluj 18.00

„U“ Craiova 1948 – FCSB 21.00

Luni

Universitatea Cluj – FC Argeș 18.00

Botoșani – Hermannstadt 21.00

Clasament

1. Farul Constanța 18 12 5 1 33-14 41

2. Rapid 18 10 3 5 22-16 33

3. CFR Cluj 15 10 1 4 26-15 31

4. CS U Craiova 17 9 4 4 22-18 31

5. Hermannstadt 16 7 5 4 19-14 26

6. Petrolul Ploiești 18 8 2 8 17-20 26

7. Sepsi 18 7 4 7 28-14 25

8. FCSB 15 6 5 4 23-21 23

9. Chindia Târgoviște 17 5 5 7 21-22 20

10. Voluntari 17 5 5 7 13-17 20

11. FC Argeș 17 6 2 9 13-25 20

12. Botoșani 16 4 7 5 14-21 19

13. Universitatea Cluj 17 4 5 8 12-18 17

14. „U“ Craiova 1948 17 4 4 9 17-21 16

15. UTA 17 4 4 9 15-23 16

16. Mioveni 17 1 5 11 10-26 8

La finalul celor 30 de etape din sezonul regulat, locurile 1-6 vor merge în play-off, iar locurile 7-16 vor juca în play-out.