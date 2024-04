Cupa României: scenariul prin care Corvinul va juca în Europa League, deși n-are licență de Liga 1

Cupa României și-a desemnat în această săptămână cele 4 semifinaliste. Surprinzător, nici o echipă din play-off nu a ajuns în ”careul de ași” al competiției KO. Divizionara secundă Corvinul și U Cluj, Voluntari și Oțelul se vor lupta pentru marele trofeu.

Cele 4 echipe, considerate outsidere, au meritul de a fi tratat cu respect competiția nr 2 a fotbalului românesc. Iar această situație poate aduce un caz bizar, dacă hunedorenii câștigă Cupa României.

Corvinul nu are drept de promovare în Superliga, pentru că nu a obținut licență de prima divizie. Dar are de Europa, astfel că poate evolua în preliminariile Europa League, iar acest scenariu este destul de plauzibil, având în vedere performanța din runda precedentă (4-0 cu CFR Cluj) și faptul că joacă în semifinale cu Voluntari, o echipă concentrată mai mult pe salvarea de la retrogradare. În plus, ilfovenii nu au nicio miză, fiind singura echipă dintre cele 4 care nu poate ajunge în Europa nici dacă va câștiga Cupa.

În cealaltă semifinală se vor întâlni U Cluj și Oțelul, gălățenii reușind aseară o adevărată performanță: victorie cu 1-0 și calificare pe terenul echipei de pe locul 2 din play-off, Universitatea Craiova. Ambele partide din Cupa României se vor disputa pe 17 aprilie, finala fiind programată pe 15 mai, pe stadionul din Sibiu, unde s-a disputat și ultimul act de anul trecut.